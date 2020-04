Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης: Επανέρχονται τα νοσοκομεία στην κανονική λειτουργία τους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Υγείας για τη “θωράκιση” του ΕΣΥ και τις «νέες συνήθειες που πρέπει να γίνουν τρόπος ζωής». «Η πανδημία δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε.

Σταδιακά και προσεκτικά επανέρχεται σε ομαλότερους ρυθμούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραμένοντας όμως σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για τον νέο κορονοϊό, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το χώρο της Υγείας.

Τα νοσοκομεία “Παμμακάριστος”, “Αγία Βαρβάρα” και “ΝΙΜΤΣ” παραμένουν αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα επανέρχονται στην κανονική λειτουργίας τους τα υπόλοιπα (λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικών χειρουργείων).

Το Σύστημα Υγείας άντεξε στην πίεση και βγαίνει “ενισχυμένο”, είπε. Αυτή η ενίσχυση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με περαιτέρω προσλήψεις προσωπικού, αύξηση των διαθέσιμων και λειτουργικών κλινών. Όπως είπε, υπάρχει σχέδιο επέκτασης των ΜΕΘ με νέες κλίνες και η δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος υλικών, με την αξιοποίηση δωρεών (που ξεπέρασαν τα 100 εκατ. ευρώ).

Είχαμε δύο στόχους κατά την έναρξη της πανδημίας, είπε. να περιορίσουμε την μετάδοση και να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. «Τα καταφέραμε», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης, και εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για την αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ όσο και για την προσφορά εθελοντών (ξεπέρασαν τις 10.000 οι συμμετοχές) στη σχετική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε, μεσούσης της πανδημίας.

Η Επιτροπή των Ειδικών, τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις της, καθώς παραμένει αναγκαία η επιδημιολογική επιτήρηση του νέου κορονοϊού. Οι εισηγήσεις της θα αποτελέσουν γνώμονα για τη λήψη αποφάσεων την επόμενη περίοδο.

Ο Υφυπουργός Υγείας επανέλαβε ότι έγιναν άλματα, δεδομένων των ελλείψεων δεκαετιών. «Έχουμε δρόμο μπροστά μας, η πανδημία δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε και προέτρεψε τους πολίτες «οι συνήθειες ατομικής προστασίας που αποκτήσαμε να μας γίνουν τρόπος ζωής», αναφερόμενος στην υγιεινή των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή και την τήρηση ελάχιστης απόστασης.