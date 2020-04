Πολιτική

Χαρδαλιάς: η δεύτερη φάση είναι εξαιρετικά πιο κρίσιμη

Κινούμαστε προσεκτικά από την ερχόμενη Δευτέρα, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Πρέπει να παραμείνουμε υπεύθυνοι αλλά και ρεαλιστές γιατί ο κορoνοϊός είναι παντού επεσήμανε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

Πετύχαμε το σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης της νόσου, σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε πως σήμερα είμαστε λίγα 24ωρα πριν περάσουμε στη 2η φάση.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως είναι εξαιρετικά πιο κρίσιμη και δύσκολη στη διαχείρισή της η 2η φάση της σταδιακής άρσης των περιορισμών.

«Από το μένουμε σπίτι περνάμε στη σταδιακή μετακίνηση με τους όρους που επιβάλλονται και εφόσον τηρηθούν τα παραπάνω θα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα. Όσο πο σκληρά εφαρμόσουμε τα μέτρα τόσο πιο γρήγορα θα περάσουμε στα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

«Τηρούμε τους κανόνες; Τότε προχωράμε. Σε διαφορετική περίπτωση θα γυρίσουμε πίσω», κατέληξε, ο κ. Χαρδαλιάς