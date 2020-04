Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έτσι θα γίνει η σταδιακή άρση των μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγουν καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες. Τι θα γίνει με τις εκκλησίες. Τι αλλάζει στα ΜΜΜ. Πότε καταργούνται τα sms για μετακινήσεις.

Την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων από την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλεοπτικό μήνυμά του. Καταργούνται η γραπτή άδεια και τα σχετικά SMS. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εκτός νομού της κατοικίας μας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διάγγελμα του για τη σταδιακή άρση των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω κορονοϊού κι αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων, είπε ότι «στην Εκπαίδευση, τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσιο».

Από τις 4 Μαΐου, οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές για ατομική λατρεία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, από την Κυριακή 17 Μαΐου οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στη Θεία Λειτουργία και στις υπόλοιπες ακολουθίες. Πάντα όμως με αυστηρούς κανόνες που θα συμφωνηθούν με την Ιερά Σύνοδο και την επιστημονική κοινότητα.

Το σχέδιο της επόμενης μέρας δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα, είναι γέφυρα ασφάλειας, δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Γεμάτο αιρεσιμότητες το επόμενο δίμηνο, πρέπει να διατηρήσουμε ισορροπία, μέχρι να βρεθεί η θεραπεία και τελικά το εμβόλιο, πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως:

Για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε καλή υγεία.

Πρέπει να πάρουμε το ρίσκο του προσεκτικού ανοίγματος της οικονομίας.

Όπου εντοπίζεται η αύξηση του ρίσκου μετάδοσης, επανέρχονται μέτρα περιορισμού

Ευλαβική τήρηση κανόνων προστασίας και υγιεινής γονείς

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε το πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του κορονοϊού, που αφορούν στον τομέα ευθύνης του.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης, «είναι σαφές ότι η σταδιακή επάνοδος σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας απαιτεί τη σταδιακή επιστροφή των ΜΜΜ σε πλήρη λειτουργία».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στη σταδιακή άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί για τον κορονοϊό και την επιστροφή στην κανονικότητα, υπογράμμισε ότι θα γίνει σε 7 στάδια.

Αυτά θα είναι στις 4, 11 και 18 Μαΐου και σε 4 ημερομηνίες μέσα στον Ιούνιο

Στο πρώτο σταδιο, στις 4 Μαΐου, θα επανελειτουργήσει μέρος του λιανεμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Όπως για παράδειγμα, βιβλιοπωλεία, καταστήματα οπτικών και κομμωτήρια. Συνολικά θα γυρίσουν στις δουλειές τους περισσότεροι από 68.000 εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι. Η επιστροφή θα γίνει όμως με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα τήρησης αποστάσεων και ελαχίστων χώρων. Αυτό θα ισχύσει βέβαια και στα υπόλοιπα στάδια.

Τη διατήρηση της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία), τη συνέχιση χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού και της ειδικής άδειας απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, στο πλαίσιο των μέτρων σταδιακής χαλάρωσης έναντι της επιδημίας του κορωνοϊού. Ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε σειρά νέων δράσεων σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

Σταδιακά και προσεκτικά επανέρχεται σε ομαλότερους ρυθμούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραμένοντας όμως σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για τον νέο κορονοϊό, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το χώρο της Υγείας.

Τα νοσοκομεία “Παμμακάριστος”, “Αγία Βαρβάρα” και “ΝΙΜΤΣ” παραμένουν αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα επανέρχονται στην κανονική λειτουργίας τους τα υπόλοιπα (λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικών χειρουργείων).

Πρέπει να παραμείνουμε υπεύθυνοι αλλά και ρεαλιστές γιατί ο κορωνοϊός είναι παντού επεσήμανε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς.

Πετύχαμε το σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης της νόσου, σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε πως σήμερα είμαστε λίγα 24ωρα πριν περάσουμε στη 2η φάση.

?