Κορονοϊός: οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στο διάγγελμα Μητσοτάκη

Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού και στο σχέδιο της ταδιακής άρσης των μέτρων που λήφθησαν για τον κορονοϊό.

«Πέρα από το πότε θα βγουν από το σπίτι, οι πολίτες θέλουν να μάθουν πώς θα παραμείνουν όρθιοι στη ζωή τους - για αυτό δεν είπε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης», τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει.

«Ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε 15 λεπτά διάγγελμα για να πει με φλυαρία πως μέχρι στιγμής η Ελλάδα πήγε καλά γιατί ο ίδιος εμπιστεύθηκε τους πολίτες, αλλά με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων θα ευθύνονται οι ίδιοι για ό,τι συμβεί.

Επιμένει με δυο λόγια να αγνοεί την πρώτιστη ευθύνη της Πολιτείας, δείχνοντας με το δάχτυλο τους πολίτες για την "ατομική ευθύνη".

Πέρα από την επίκληση στο συναίσθημα των πολιτών, δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο για τη στήριξη της οικονομίας απέναντι στην ύφεση που έρχεται, για την ενίσχυση των μισθωτών, των μικρομεσαίων και των αυτοαπασχολούμενων, δεν είπε τίποτα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στον κρίσιμο κλάδο του τουρισμού.

Οι πολίτες δεν θέλουν να μάθουν μόνο πότε θα βγουν από το σπίτι τους αλλά και πώς θα παραμείνουν όρθιοι στη ζωή τους, με αξιοπρέπεια και δουλειές την επόμενη μέρα.

Και φυσικά, δεν είπε για ποιο λόγο τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μέχρι χθες χαρακτηρίζονταν από την κυβέρνηση και τους επιστήμονες "υγειονομική βόμβα διασποράς του κορωνοϊού", τώρα ξαφνικά ανοίγουν άρον-άρον για είκοσι μόλις μέρες, αφήνοντας μάλιστα παράθυρο να κάνει το ίδιο και για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.

Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε η απόφαση να μην αποβεί μοιραία για μια πιθανή αναζωπύρωση κρουσμάτων και πάνε χαμένοι οι κόποι δυο ολόκληρων μηνών.

Οι πολίτες με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα τις μέρες της καραντίνας.

Η ευθύνη της κυβέρνησης όμως ήταν να χρησιμοποιήσει αυτό τον χρόνο για να ενισχύσει το Ε.Σ.Υ. με ανθρώπινο δυναμικό, με το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, να αυξήσει τον αριθμό των ΜΕΘ, να φροντίσει ώστε τώρα που επανερχόμαστε να έχουμε στη διάθεση μας μεγάλο αριθμό τεστ ώστε οι πολίτες να εξετάζονται μαζικά. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει.

Η άρση των μέτρων, λοιπόν, με απόλυτη ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και όχι των επιστημόνων, γεμίζει τους πολίτες με πολύ περισσότερη ανησυχία και φόβο από ότι η ίδια η καραντίνα. Μακάρι τα συναισθήματα αυτά να αποδειχθούν υπερβολικά».

Γεννηματά: ευθύνη της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να μείνουμε ασφαλείς

«Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η δεύτερη φάση βασίζεται σε ένα καθαρά Κυβερνητικό σχέδιο. Η εφαρμογή του, ασφαλώς εξαρτάται από την ατομική ευθύνη αλλά και από την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Εκεί είναι το κλειδί, όπως και στην επιστημονική τεκμηρίωση του κάθε βήματος. Να μην καταργήσει στην πράξη, η γραφειοκρατία της Κυβέρνησης τον κ. Τσιόδρα και την επιστημονική επιτροπή», υπογραμμίζει σε δήλωση της η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα ΤΕΣΤ για να ξέρουμε που βαδίζουμε. Υπάρχει εξ αρχής έλλειμμα και πρέπει τώρα να καλυφθεί. Λειτουργία επιτέλους των κινητών συνεργείων, του δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επισκέψεις στα σπίτια. Ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΣΥ και ενίσχυση των Νοσοκομείων, όχι μόνο στα λόγια. Ειδικό σχέδιο για την παρακολούθηση και προστασία ευπαθών ομάδων ιδιαίτερα σε ευάλωτες δομές.

Η υπεύθυνη ανταπόκριση των πολιτών είμαι βέβαιη ότι θα συνεχιστεί. Η ευθύνη της Κυβέρνησης μεγάλη για να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να μείνουμε ασφαλείς», ολοκλήρωσε τη δήλωση της η κυρία Γεννηματά.

ΚΚΕ: η άρση των μέτρων θα πρέπει να συνοδευτεί με την άμεση κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρει ότι «το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταθέσει αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη την αντιμετώπιση της πανδημίας, με στόχο να κρυφτούν οι μεγάλες κρατικές ανεπάρκειες, ιδιαίτερα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το διάγγελμα του πρωθυπουργού δείχνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια τακτική και στη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων, θα συνεχίσει δηλαδή να μετακυλίει την ευθύνη στο λαό, αρνούμενη στην πράξη την κρατική ευθύνη για την πραγματική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την προστασία των εργαζομένων.

Όμως, ό,τι κέρδισε ο λαός με την πειθαρχία και την αποφασιστικότητά του, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί, αν η σταδιακή άρση των περιορισμών, δεν συνοδευτεί με μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κι άλλους χώρους συγχρωτισμού, αν δεν γίνουν μαζικά διαγνωστικά τεστ, αν δεν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους.

Επίσης, η άρση των μέτρων θα πρέπει να συνοδευτεί με την άμεση κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων και των περιορισμών λαϊκών ελευθεριών, που πέρασαν με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η επόμενη ημέρα πρέπει να βρει το λαό, όχι απλά έξω από το σπίτι, αλλά πιο δυνατό, οργανωμένο, αποφασισμένο, για να αντιπαλέψει την προσπάθεια κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου, να πληρώσουν και αυτή την κρίση οι εργαζόμενοι και οι λαοί. Το μήνυμα “Μένουμε δυνατοί – Δεν μένουμε σιωπηλοί”, πρέπει να ακουστεί τώρα πιο δυνατά».

Ελληνική Λύση: άνευ ουσία και σχεδίου το διάγγελμα Μητσοτάκη

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του επιχείρησε με "ενδέχεται", "ίσως" και "εφ' όσον" να πείσει τους πολίτες ότι αρχίζει η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ανακοίνωσε ότι επανεκκινούν κάποιες δραστηριότητες αλλά και πάλι προηγήθηκαν τα "ίσως" και τα "θα". Το μόνο που έκανε ήταν να ανοίξει τις Εκκλησίες (αφού πρώτα τις έκλεισε), μόνο και μόνο επειδή το κράτος αδυνατούσε να κλείσει τα τζαμιά λόγω του Ραμαζανιού», αναφέρει σε σχόλιο της η Ελληνική Λύση και προσθέτει.

«Το διάγγελμα του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση δεν μας έκανε σοφότερους, ούτε καταλάβαμε πότε, επιτέλους, θα επιστρέψει η περιβόητη "κυβερνητική κανονικότητα". Εκείνο που καταλάβαμε ήταν πως, στην προσπάθειά του να βρει άλλοθι για τα δεινά που έρχονται στα πλατιά λαϊκά στρώματα, μίλησε για παγκόσμια κρίση!

Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι για την παιδεία, την υγεία και την οικονομία. Περιμέναμε με υπομονή να ακούσουμε ένα σχέδιο. Και τελικά ακούσαμε για μια "γέφυρα ασφαλείας"! Με όσα ακούσαμε όμως ούτε "γέφυρα" είδαμε ούτε ασφάλεια μπορέσαμε να νοιώσουμε!

Εμείς, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, δεν του δίνουμε ούτε ασυλία ούτε άλλο χρόνο, γιατί είναι περισσότερο από προφανές ότι δεν έχει ούτε σχέδιο ούτε πρόγραμμα, απλώς συνεχίζει το εγκληματικό "βλέποντας και κάνοντας".

Οψόμεθα την Πέμπτη στην Βουλή!

ΥΓ: Να σημειώσουμε ότι ήταν άστοχη η έκφραση ... "μικροί ήρωες" που δόθηκε στους Έλληνες. Κανείς ήρωας δεν είναι μικρός (εκτός αν αναφέρεται κάποιος στην ηλικία του)».