Οικονομία

“Χρυσές δουλειές” για τους προμηθευτές των πλεξιγκλάς (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είδος προς εξαφάνιση κινδυνεύουν να γίνουν τα διαχωριστικά φύλλα, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

“Φρενίτιδα” με τα πλεξιγκλάς. Μπήκαν στα γκισέ, ως διαχωριστικά σε καταστήματα εστίασης, ακόμη και σε ταξί.

Όσοι επαγγελματίες ετοιμάζονται να ανοίξουν τα καταστήματά τους μετά το “lockdown”, σπεύδουν να παραγγείλουν προστατευτικά, που σχεδόν έχουν εξαφανιστεί από την αγορά.

Οι παραγγελίες έρχονται η μία μετά την άλλη και τα ειδικά συνεργεία τοποθέτησης τρέχουν και δεν φτάνουν.

Οι φαρμακοποιοί ήταν από τους πρώτους που “θωράκισαν” τις επιχειρήσεις τους με πλεξιγκλάς. Τώρα και άλλοι επαγγελματίες σπεύδουν να τα προμηθευτούν.

Η μεγάλη ζήτηση έχει φέρει πάντως και ελλείψεις, με αρκετούς προμηθευτές να περιμένουν την επόμενη παρτίδα σε πρώτες ύλες από… τον Αύγουστο και μετά.