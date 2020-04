Life

Δημήτρης Σκαρμούτσος στον ΑΝΤ1: “αγώνας” για τις θέσεις εργασίας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος σεφ μιλάει για τις αποστάσεις και τα μέτρα προστασίας στα εστιατόρια, τα προβλήματα από το “λουκέτο” των 75 ημερών και την “επόμενη ημέρα”.