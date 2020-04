Κόσμος

Κορονοϊός- Ιταλία: Αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο

Δραματική προειδοποίηση από το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορωνοϊού στην Ιταλία είναι 201.505. Οι νεκροί έφτασαν τους 27.359. Παράλληλα, 68.941 άνθρωποι ιάθηκαν.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, έχασαν τη ζωή τους 382 άνθρωποι και καταγράφηκαν 2.091 νέα κρούσματα. 2.317 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

1.863 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 19.723 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 83.619 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξάνεται, με 352 περισσότερες μολύνσεις. Παράλληλα, σημειώνεται αύξηση και του αριθμού των νεκρών.

Έχασαν τη ζωή τους 52 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, ενώ οι ιασθέντες είναι 621 περισσότεροι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή πέμπτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο συνολικός αριθμός των νέων κρουσμάτων και των νεκρών, πάντως, σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα, συνεχίζει να σημειώνει πτώση. Σε ότι αφορά, δε, την απόφαση της κυβέρνησης Κόντε να ξεκινήσει με μεγάλη προσοχή, σταδιακά, η φάση εξόδου από τα μέτρα απομόνωσης, το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας σήμερα προέβλεψε ότι αν αποφασιστεί η πλήρης, άμεση επαναλειτουργία κάθε ιδιωτικής επιχείρησης και δημόσιας υπηρεσίας, ο δείκτης μετάδοσης του ιού θα αυξηθεί ταχύτατα, και μέχρι τις 8 Ιουνίου οι μονάδες εντατικής θεραπείας των ιταλικών νοσοκομείων θα είναι και πάλι υπερπλήρεις, με τραγικές συνέπειες.

Και ο πάπας Φραγκίσκος, τέλος, ζήτησε από τους πιστούς να είναι προσεκτικοί και να σεβαστούν τις αποφάσεις της ιταλικής κυβέρνησης, για να μην προκύψει νέο κύμα μετάδοσης του ιού πριν το καλοκαίρι.