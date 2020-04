Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Γεωπόνοι δίνουν οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Για την Τετάρτη, προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα περονόσπορου (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) σε αμπέλια, σε τοποθεσίες που ευνοήθηκε ο μύκητας από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Προς το παρόν οι προσβολές δεν είναι εκτεταμένες αλλά η πορεία της ασθένειας θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά:

Να ελέγχονται σχολαστικά τα αμπέλια.

Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση.

Να παρακολουθούνται οι προβλέψεις του καιρού και σε πιθανή επόμενη βροχή, τα αμπέλια με συμπτώματα θα πρέπει να είναι καλυμμένα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.