Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στη Βρετανία

Αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το επίκεντρο της πανδημίας στην Ευρώπη και μόνο στις ΗΠΑ καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι ημερησίως.

Οι νέοι θάνατοι από κορονοϊό σε νοσοκομεία της Βρετανίας το τελευταίο 24ωρο είναι 586, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 21.678, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Από αύριο η κυβέρνηση θα δημοσιεύει καθημερινά αριθμητικά στοιχεία για τους θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού στους οίκους φροντίδας και στην κοινότητα, μαζί με αυτούς από τα νοσοκομεία, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, στην ενημέρωση της κυβέρνησης για την εξέλιξη της πανδημίας.

Έκανε γνωστό επίσης ότι θα διευρυνθεί η λίστα όσων θα μπορούν να κάνουν το διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ασυμπτωματικούς άνω των 65 ετών, όπως επίσης το ασυμπτωματικό προσωπικό του NHS και των οίκων φροντίδας μαζί με τους ασθενείς ή τους φιλοξενούμενους στους χώρους αυτούς και όσους θα πρέπει να εργαστούν εκτός σπιτιού μαζί με τις οικογένειές τους.

Η διάθεση του τεστ και σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού οφείλεται όπως είπε στη δυνατότητα διεξαγωγής περισσότερων εξετάσεων, που τώρα έχει φτάσει τις 73.400 ημερησίως. Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούν να διατίθενται 25.000 οικιακά κιτ για τεστ (από 5.000 σήμερα).

Σχολίασε ότι οι θάνατοι από κορονοϊό στους οίκους φροντίδας αντιστοιχούν στο ένα έκτο του συνολικού αριθμού σε νοσοκομεία και κοινότητα, ωστόσο αποδέχεται ότι η αναλογία αυτή αλλάζει (με βάση τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία το 23% των θανάτων συνέβη σε οίκους φροντίδας) και ότι το υπουργείο γνώριζε τα προβλήματα στους χώρους αυτούς και επικεντρώθηκε σε αυτά εξαρχής.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην χαλάρωση των μέτρων για κάθε περιοχή, όταν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, ο υπουργός δήλωσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κοινή πορεία όλων των περιοχών, καθώς εάν ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού ξεπερνούσε το όριο του 1 σε κάποια περιοχή, τότε θα υπήρχε εξάπλωση. Η αναπληρώτρια επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης, καθηγήτρια 'Αντζελα ΜακΛιν