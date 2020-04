Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: το σχέδιο για έξοδο από την καραντίνα

Εκατοντάδες νεκροί από τον COVID-19 το προηγούμενο 24ωρο. Γιατί παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιουλίου η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα.

367 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο στη Γαλλία, ανεβάζοντας σε 23.660 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν τις 130 χιλιάδες.

Πτωτικά κινείται και ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται, αφού ανέρχονται σε 27.484, από 28.055 την Δευτέρα. Επίσης, εξακολουθεί να μειώνεται, για δεύτερη εβδομάδα, ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, υποχωρώντας στους 4.387, από 4.608 την Δευτέρα.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, ανακοίνωσε στην Εθνοσυνέλευση ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί δεν πρόκειται να αρθούν παρά μόνο αν τα κρούσματα πέσουν κάτω από τα 3.000 ημερησίως. Την Τρίτη, οι Αρχές ανακοίνωσαν 1.520 νέα κρούσματα.

«Η άρση της καραντίνας την 11η Μαΐου εξαρτάται από τη μείωση των νέων κρουσμάτων κάτω των 3.000 την ημέρα... Εάν τα στοιχεία δεν είναι καλά, η καραντίνα δεν θα αρθεί την 11η Μαΐου», τόνισε ο Φιλίπ, παρουσιάζοντας το σχέδιο της γαλλικής κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση των μέτρων καραντίνας, που είχαν επιβληθεί από τα μέσα Μαρτίου.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων έπεσε κάτω των 3.000 την 15η Απριλίου. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων την ημέρα ήταν κατά μέσο όρο 2.162.

Εξάλλου, όπως έκανε γνωστό ο Εντούαρ Φιλίπ, θα στείλει νομοσχέδιο στη γαλλική Εθνοσυνέλευση που προβλέπει την παράταση έως την 23η Ιουλίου της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα, η οποία θα επιτρέπει στην Κυβέρνηση να περιορίζει, με την έκδοση διατάγματος, την ελευθερία των μετακινήσεων, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις συναθροίσεις.

Με μάσκα οι μαθητές Λυκείου

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιστρέψουν στο σχολείο τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων κατά του νέου κορονοϊού, θα πρέπει να φοράνε μάσκες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι από τους μαθητές του Δημοτικού δεν θα απαιτείται να φοράνε μάσκες.

Τα νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ξανανοίγουν από την 11η Μαΐου, σε εθελοντική βάση. Από τη 18η Μαΐου η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε σταδιακό άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων σε περιοχές που έχουν πληγεί λιγότερο από την επιδημία.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός επεσήμανε, εντούτοις, ότι τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν μονάχα εάν δεν υπάρχουν περισσότεροι από 15 μαθητές στην τάξη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Καταστήματα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύμφωνα με τον Εντουάρ Φιλίπ, μετά την 11η Μαΐου και την έναρξη της περιόδου σταδιακής άρσης της καραντίνας, οι συγκεντρώσεις άνω των 10 ανθρώπων εντός των κτηρίων και έξω θα συνεχίσουν να απαγορεύονται, ενώ οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πολίτες τουλάχιστον έως την 1η Ιουνίου. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση με τη συμμετοχή άνω των 5.000 ανθρώπων πριν από τον Σεπτέμβριο.

Τα μη απαραίτητα καταστήματα λιανικού εμπορίου μπορούν να ξανανοίξουν από την 11η Μαΐου, όμως οι καταστηματάρχες θα έχουν το δικαίωμα να επιμείνουν οι καταναλωτές να φορούν μάσκες.

Δεν θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, όπως και οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες εκδηλώσεων και τα μεγάλα μουσεία.

Στην ομιλία του ο Φιλίπ ανέφερε πως, όπου είναι δυνατόν, οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι πέραν της 11ης Μαΐου.

Επιπλέον, τα δρομολόγια του μετρό του Παρισιού θα αυξηθούν για να επιτραπεί στους πολίτες να πηγαίνουν στη δουλειά τους τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τέλος η φετινή σεζόν για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γαλλία για τη σεζόν 2019-2020 και άλλες επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν εκ νέου πριν από τον Σεπτέμβριο, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας.

«Η σεζόν 2019-2020 των επαγγελματικών αθλημάτων, ειδικά εκείνη του ποδοσφαίρου, δεν θα μπορέσει να ξαναξεκινήσει», τόνισε.