Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: διπλασιασμός των κρουσμάτων μέσα σε 18 ημέρες!

Τραγικός ο απολογισμός στις ΗΠΑ, που θρήνουν τους περισσότερρους νεκρούς απο κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν σήμερα το φράγμα του ενός εκατομμυρίου επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορονοϊού, δηλαδή σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ήδη από τα τέλη Μαρτίου, η χώρα που μετρά τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό. Είχαν φτάσει τα 500.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες, στις 10 Απριλίου.

Η χώρα έχει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων της Covid-19, με περισσότερους από 57.200 θανάτους να συνδέονται με την ασθένεια.