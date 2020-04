Κοινωνία

Πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν φορούν μάσκα

Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας...

Πρόστιμο 150 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους δεν φορούν μάσκα, σε χώρους όπου ανακοινώθηκε ότι η χρήση είναι υποχρεωτική.

Ο υφυπουργός Ακης Σκέρτσος, μιλώντας στην ΕΡΤ και σε ερώτηση για το πρόστιμο απάντησε "όπου (σ.σ. η χρήση μάσκας) είναι υποχρεωτική, ναι", και συμπλήρωσε: "Θεωρούμε ότι εκεί η κοινωνική συνείδηση, ο αυτοέλεγχος του κάθε πολίτη θα οδηγήσουν σε συμμόρφωση. Πρόκειται άλλωστε για την υγεία του καθενός, και για την υγεία του κοινωνικού συνόλου".

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από εργαζομένους και πελάτες σε κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και λοιπές υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. Επίσης είναι υποχρεωτική για εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, αλλά και όσους κινούνται με τα μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα μεγάλα θα είναι και τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Σε ισχύ είναι ακόμα το πρόστιμο παραβίασης της καραντίνας ύψους 5.000 ευρώ. Ακόμα το πρόστιμο των 300 ευρώ για μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας θα συνεχίσει να ισχύει για τις επόμενες 2 εβδομάδες.