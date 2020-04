Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Το “ευχαριστώ” στους εργαζομένους στο ΕΣΥ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που τιμάται στις 28 Απριλίου, επέλεξε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για να ευχαριστήσει όσους εργάζονται με αυτοθυσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την περίοδο της πανδημίας κορονοϊού.

Αντί μηνύματος, ο κ. Κικίλιας δημοσιοποίησε ένα βίντεο παραγωγής του Υπουργείου Υγείας, με εικόνες εργαζομένων, γιατρών και νοσηλευτών από τα νοσοκομεία αναφοράς.