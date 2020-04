Κοινωνία

Διήμερη στοχευμένη αποχή των δικηγόρων

Τι αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών...

Αποχή σε υποθηκοφυλακεία και Ειρηνοδικεία της περιοχής Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του υποθηκοφυλακείου της Πρωτεύουσας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας.

Η αποχή των δικηγόρων θα αφορά στα Ειρηνοδικεία Αχαρνών, Ελευσίνας, Κρωπίας, Λαυρίου, Μαραθώνα και Μεγάρων, όλων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων (συμπεριλαμβανομένου του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών) καθώς επίσης και των άμισθων Υποθηκοφυλακείων Γλυφάδας και Ιλίου.

Η αποχή αποφασίστηκε για αύριο την Τετάρτη και την Πέμπτη...