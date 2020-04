Οικονομία

Θεοχάρης: Θα προστατεύσουμε την υγεία των επισκεπτών και των πολιτών μας

Στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, τις επόμενες κινήσεις, και τις άμεσες ενέργειες στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης που αφορούν τη συντεταγμένη για τον τουρισμό αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg.

Η συνέντευξη έχει ως εξής:

- Πότε σχεδιάζετε να ανοίξετε ξανά τα ελληνικά ξενοδοχεία;

X. Θεοχάρης: «Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό είναι μία πολύ σύνθετη άσκηση και η Κυβέρνησή μας, με τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κινήθηκε πολύ νωρίς, πολύ αποφασιστικά και πολύ γρήγορα ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πολύ - πολύ επίπεδη καμπύλη και είμαστε πολύ ευτυχείς που λέμε ότι καταφέραμε να το πετύχουμε, αλλά όπως μπορείτε να φανταστείτε, ξεκινάμε τώρα για μια νέα φάση άρσης των μέτρων.

Απόψε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα, οπότε δεν θέλω να προλάβω τις ανακοινώσεις του, αλλά βεβαίως ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα να αίρουμε τους περιορισμούς.

Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν σταδιακά και σίγουρα οι εσωτερικοί περιορισμοί θα αρθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, πρέπει να έχουμε όλους τους τομείς της τουριστικής οικονομίας σε λειτουργική κατάσταση, ίσως με εξαίρεση τις πτήσεις που πρέπει να συμφωνηθούν -ξέρετε- μεταξύ των διαφόρων χωρών και ιδίως με την ΕΕ».

- Θα υπάρξει κοινωνική αποστασιοποίηση ή τι θα γίνει με τους μεγάλους χώρους ή τα λόμπι των ξενοδοχείων ή τις παραλίες;

Χ. Θεοχάρης: «Ναι, φυσικά πρέπει να ζήσουμε στην μετά τον COVID-19 εποχή με διαφορετικά είδη λειτουργικών κανόνων σε ξενοδοχεία, λεωφορεία κ.λπ. Θα τους ανακοινώσουμε τις επόμενες ημέρες. Οι συζητήσεις μεταξύ των ειδικών, των ειδικών στον τομέα της Υγείας και των ειδικού του Υπουργείου Τουρισμού είναι σε εξέλιξη και στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν και θα δημοσιοποιήσουμε αυτούς τους κανόνες. Μιλάμε για αποστασιοποίηση, ώστε να μην έχουμε το συνωστισμό που συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στοχεύουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την ίδια φιλική και διασκεδαστική ατμόσφαιρα που οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά και αγαπούν, όταν έρχονται στην Ελλάδα».

- Ανησυχείτε; Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι ξένοι τουρίστες δεν θα κολλήσουν τον ντόπιο πληθυσμό; Ή ότι οι άνθρωποι από τις πόλεις δεν θα κολλήσουν τους κατοίκους των νησιών; Θα υπάρξει ένα υγειονομικό διαβατήριο, “βραχιολάκι”; Θα είναι σε καραντίνα; Πώς θα λειτουργήσει;

Χ. Θεοχάρης: «Φυσικά η καραντίνα δεν είναι ο σωστός τρόπος. Είχαμε μεγάλη επιτυχία ως προς τον επιθετικό εντοπισμό των επαφών και τα τεστ. Το κάναμε αυτό, όταν εντοπίζαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος τεστ που συζητάμε με τους ειδικούς της υγείας, ώστε να μπορεί κανείς να ταξιδέψει. Ιδανικά μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδείξει την απαιτούμενη ηγετική ικανότητα, ώστε να επισπεύσει τις συνομιλίες και τις συμφωνίες, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, είμαστε πρόθυμοι να καθιερώσουμε τους δικούς μας κανόνες και φυσικά να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε επ' αυτών με τις χώρες από τις οποίες έχουμε επισκέπτες, και άλλες χώρες πέραν της ΕΕ».

- Αυτήν τη στιγμή τι είδους κανόνες; Πρόκειται για ένα υγειονομικό διαβατήριο; Τι έχετε στο μυαλό σας;

Χ. Θεοχάρης: «Μπορείτε να φανταστείτε ότι κάθε εβδομάδα ο τομέας της τεχνολογίας υγείας βρίσκει καλύτερα διαγνωστικά τεστ. Πρόκειται για μία συνεχή δουλειά για να αποφασιστεί το είδος των διαδικασιών που απαιτούνται πριν από το ταξίδι, στα αεροδρόμια, μέσα στα αεροσκάφη, και βέβαια στη διάρκεια της διαμονής των ανθρώπων μαζί μας, σε συνάρτηση με το τι κάνουν, στις παραλίες, στις πισίνες, στα ξενοδοχεία, στο πρωινό κ.τ.λ. Όπως είπα, θέτουμε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς, θα τους συζητήσουμε διεξοδικά με τη βιομηχανία [του Τουρισμού], ώστε και να ικανοποιούν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν αλλά και να είναι επαρκείς. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε όσον αφορά τον αδιάκοπο εντοπισμό των περιπτώσεων COVID-19.

Καταφέραμε να πετύχουμε στην προστασία της υγείας των πολιτών μας. Θα κάνουμε το ίδιο προστατεύοντας την υγεία των επισκεπτών μας, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα Υγείας μας, το οποίο ενισχύθηκε στη διάρκεια αυτής της κρίσης -βρισκόμαστε σε μία πολύ ισχυρότερη θέση όσον αφορά το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας- θα είναι επαρκές να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε περιπτώσεις ενδεχομένως ανακύψουν».