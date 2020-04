Υγεία - Περιβάλλον

Αλλεργία: ο “αόρατος εχθρός”

Γράφει η Ευθυμία Πολύζου, Αλλεργιολόγος, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Ιατρείου Metropolitan General.

Οι εποχιακές αλλεργίες μας εμποδίζουν πολλές φορές να χαρούμε την άνοιξη και τις βόλτες στην εξοχή. Υπάρχουν τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης της αλλεργίας;

Σας τρώει η μύτη σας; Ξύλο θα φάτε! Φταρνίζεστε; Κάποιος σας συζητά! Εκτός αν έχετε αλλεργική ρινίτιδα. Τουλάχιστον γλιτώνετε το ξύλο!

Με την έλευση της άνοιξης επανέρχονται και οι αλλεργίες που μας είχαν ξεχάσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πολλοί ασθενείς υποφέρουν από αλλεργικό συνάχι, φαγούρα στα μάτια και δύσπνοια, επίσης αρχίζουν την δραστηριότητά τους οι μέλισσες και οι σφήκες.

Αν ανήκετε σε όσους ταλαιπωρούνται από αλλεργίες (π.χ. ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, άσθμα), χωρίς συχνά να γνωρίζετε ποιο ακριβώς αλλεργιογόνο ευθύνεται για την ταλαιπωρία σας, μπορείτε να διερευνήσετε με πολύ απλά τεστ τους συνήθεις υπόπτους -τα αλλεργιογόνα-, με τη βοήθεια, βέβαια, ενός ειδικού γιατρού, ώστε να γνωρίζετε αν και από τι πρέπει να φυλάγεστε.

Πως γίνονται: O αλλεργιολόγος ρίχνει στην επιφάνεια του δέρματος (στην πλάτη ή στο χέρι του εξεταζόμενου) μία σταγόνα από το αλλεργιογόνο και με τη βοήθεια μιας ειδικής καρφίδας ξύνει λίγο το δέρμα (αν ο εξεταζόμενος έχει αλλεργία στο εν λόγω αλλεργιογόνο, θα εμφανίσει μία κοκκινίλα τα επόμενα 15΄ στο δέρμα.). Οι παρενέργειες: μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ βαριάς αλλεργίας, να προκληθεί αμέσως μετά την εισαγωγή του αλλεργιογόνου έντονη τοπική αντίδραση.

Ποια είναι τα συνηθέστερα αλλεργιογόνα στην Ελλάδα:

Η γύρη από το δέντρο της ελιάς τον Μάιο

Η γύρη από το περδικάκι από Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο

Η γύρεις από τα αγρωστώδη (γρασίδι, γκαζόν κ.λπ.) από Απρίλιο έως Ιούνιο

Επίσης όλο το χρόνο τέτοια συμπτώματα προκαλούν τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, διάφοροι μύκητες και αλλεργιογόνα από οικόσιτα ζώα όπως σκύλος, γάτα κ.λπ.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τρία μέρη την αποφυγή, την συμπτωματική αγωγή και την ανοσοθεραπεία (η αποφυγή συνιστάται στην απομάκρυνση του παράγοντα μέσα από το σπίτι -μούχλα, γάτα, σκύλος).

Αρχικά ο αλλεργιολόγος χορήγει αντισταμινικό, κάποιο ρινικό σπρέι, κολλύριο για τη φαγούρα στα μάτια και αν υπάρχουν συμπτώματα άσθματος εισπνεόμενο φάρμακο. Συνήθως αν δεν συνυπάρχει άσθμα ένα αντισταμινικό χαπάκι αρκεί. Φαίνεται πολύ απλό αλλά δεν είναι. Η αλλεργία σε πολλές περιπτώσεις έχει προοδευτικώς επιδεινούμενη εξέλιξη. Μια ρινίτιδα μπορεί να γίνει και άσθμα. Κάποιος αλλεργικός ασθενής (ειδικά στις μικρότερες ηλικίες) από ένα αλλεργιογόνο μπορεί να αναπτύξει ευαισθησία σε περισσότερα! Η μόνη αιτιολογική θεραπεία που μπορεί να μας απαλλάξει από τα συμπτώματα να σταματήσει την εξέλιξη της ρινίτιδας σε άσθμα αλλά και να προλάβει νέες ευαισθητοποιήσεις είναι μόνο η ανοσοθεραπεία.

Τι είναι η ανοσοθεραπεία;

Είναι η σταδιακή χορήγηση του ιδίου του αλλεργιογόνου σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί ανοχή από το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Πως γίνεται; Υπάρχουν δυο μορφές ανοσοθεραπείας:

H κλασική που γίνεται με υποδόρια εμβόλια στην αρχή κάθε

εβδομάδα και αργότερα μια φορά τον μήνα για 3-5 χρόνια. Ο ασθενής παραμένει στο αλλεργιολογικό ιατρείο για μισή ώρα μετά το εμβόλιο.

που γίνεται με υποδόρια εμβόλια στην αρχή κάθε εβδομάδα και αργότερα μια φορά τον μήνα για 3-5 χρόνια. Ο ασθενής παραμένει στο αλλεργιολογικό ιατρείο για μισή ώρα μετά το εμβόλιο. Η υπογλώσσια που γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή καθημερινά το πρωί για το ίδιο διάστημα όπως την κλασική. Σε αυτή την περίπτωση ο αλλεργικός ασθενής τοποθετεί μονός του το φάρμακο κάτω από την γλώσσα περιμένει 2-3 λεπτά και μετά το καταπίνει.

Η ανοσοθεραπεία πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο έμπειρο αλλεργιολόγο τόσο για την αποτελεσματικότητά της όσο και για την ασφάλεια του ασθενούς.

