Κοινωνία

Ζωγράφου: Καταδίωξη με πυροβολισμούς στην Πολυτεχνειούπολη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό κακοποιού.

Σκηνές “φαρ ουέστ” εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν αστυνομικοί κατεδίωξαν έναν άνδρα που αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές τους και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί στην Πολυτεχνειούπολη.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν.

Ένα άτομο έχει συλληφθεί, ενώ αναζητείται και ένα δεύτερο από τους αστυνομικούς.