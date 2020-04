Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Η Σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο και κάποια συναισθήματα γίνονται αισθητά ακόμα κι αν δεν τα συνειδητοποιούμε. Προσπαθήστε σήμερα να φροντίσετε τον εαυτό σας...

Κριός: Το παρελθόν δε διαγράφεται τόσο εύκολα. Για την ακρίβεια ακόμα κι αν κάποια πράγματα μπορείς να τα διαγράφεις, κάποια άλλα όσο κι αν καταφέρνεις να τα αφήνεις πίσω σου πάντα κουβαλάς κάποιο κομμάτι τους, είτε πρόκειται για μια ανάμνηση ή ένα συναίσθημα που σε στιγματίζει, είτε ακόμα και για κάποια ενθύμια που μπορεί να κρατάς. Σήμερα κάποια από αυτά κάνουν την εμφάνιση τους και σου δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα. Ειδικά όταν μιλάμε για μνήμες που πονάνε προτίμησε να κρατήσεις μια πιο γενναία στάση.

Ταύρος: Η συχνή επαφή με κάποια άτομα σε έχει κουράσει περισσότερο απ’ ότι συνήθως κι αυτό είναι φυσιολογικό, ειδικά δεδομένων των συνθηκών που ζούμε, όπου ακόμα και με τους φίλους σου που μπορεί να έχεις να τους δεις καιρό δεν έχεις πολλά πράγματα να πεις, γιατί η ζωή στα...χρόνια του κορονοϊού εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς. Από το να σπάσουν τα νεύρα σου και να αντιδράσεις άσχημα καλύτερα βάλε όρια στην επικοινωνία σου σήμερα.

Δίδυμοι: Δεν είναι καθόλου παράλογο να αμφισβητείς την αξία κάποιων ανθρώπων στη ζωή σου, ειδικά από τη στιγμή που νιώθεις ότι θα τους ήθελες πιο κοντά από όσο βλέπεις να είναι. Αυτό όμως δε σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν έχουν τη διάθεση να σε υποστηρίξουν όσο χρειάζεσαι, αλλά ότι ίσως χρειάζεται να τους εκφράσεις αυτή σου την ανάγκη. Η πίστη σου για μια σχέση είτε ερωτική, είτε φιλική μπορεί να κλωνίζεται, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα καταρρεύσει κιόλας.

Καρκίνος: Μια μέρα αφιερωμένη στον Καρκίνο που ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αγαπήσαμε ή όχι είναι η σημερινή…Και τί θέλω να πω με αυτό; Ότι σου βγαίνει εκείνος ο γκρινιάρης, παραπονιάρης και ο,τι άλλο σε “...άρης” εαυτός σου που προσπαθεί να γίνει το κέντρο του κόσμου για τους χειρότερους λόγους. Επειδή αυτή σου η συμπεριφορά είναι καραμπινάτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου και σε σφυροκοπούν οι ανασφάλειες σου, προσπάθησε να τις αντιμετωπίσεις όσο μπορείς με τα δικά σου όπλα. Θα εκτιμηθεί…

Λέων: Τη διάθεση σου σήμερα θα μπορούσε από τη μία να τις περιγράψει ο όρος “τάσεις φυγής” κι από την άλλη η φράση “ακόμα κι αν με κλείσετε σε ένα πατάρι να σπάω αμύγδαλα, εγώ θα βρω τον τρόπο να το κάνω δημιουργικά”. Στην πρώτη περίπτωση το σώμα και το πνεύμα σου έχουν ανάγκη από ξεκούραση και καλά θα κάνεις να μην τους τη στερήσεις. Στην άλλη πάλι, φαίνεται ότι έχεις κουραστεί να ξεκουράζεσαι γι’ αυτό εκμεταλλεύσου αυτή σου τη διάθεση για δημιουργία, αλλά κάνε το με πλάνο, όχι χαοτικά.

Παρθένος: “Μα τι γίνεται σ’ αυτόν τον κόσμο, μόνο εγώ έχω τη διάθεση να επικοινωνήσω;”. Αυτό είναι πολύ πιθανό να το αναρωτηθείς σήμερα Παρθένε μου, αν δεν το αναρωτιέσαι ήδη δηλαδή, αφού οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή δε φαίνονται να είναι και τόσο ευδιάθετοι. Δε χρειάζεται όμως να πιέζεις κανέναν, γιατί ειδικά από το μεσημέρι και μετά το ενδεχόμενο να προκύψουν κάποιες συγκρούσεις είναι πιθανό και σίγουρα δεν έχεις καμία διάθεση να ανοίγεις μέτωπα…

Ζυγός: Το ότι βρισκόμαστε σε καραντίνα εκτός από το να σε αγχώνει, έχει και τα καλά του και ίσως να τα έχεις αντιληφθεί από μόνος σου. Ένα από αυτά είναι ότι για τους περισσότερους ανθρώπους οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, τα κριτήρια είναι πιο ελαστικά και η υπομονή είναι περισσότερη. Δες αυτή την πλευρά της ζωής όσο προλαβαίνεις και προσπάθησε να αποβάλλεις όσο μπορείς το άγχος και τις ανησυχίες σου για τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχεις. Απόλαυσε λίγο την ησυχία γύρω σου και έχεις καιρό για να αγχωθείς ξανά.

Σκορπιός: Μπορεί να νομίζεις ότι είσαι τρελός που ένα κομμάτι μέσα σου δε θέλει να τελειώσει η καραντίνα, αλλά μη νομίζεις, δεν είσαι μόνος σου. Σίγουρα η άρση των περιορισμών είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε όμως κι όλη αυτή η κατάσταση που ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε έχει τη θετική της πλευρά. Επειδή λοιπόν και οι δύο καταστάσεις έχουν τα καλά τους προσπάθησε απλά να απολαύσεις τις ευκαιρίες που σου δίνονται στο παρόν και μη χάσεις τη μέρα σου να αναρωτιέσαι ποια σου αρέσει περισσότερο.

Τοξότης: Τι θα έλεγες να ξεκινούσες τη μέρα σου με μια φρυγανιά με μέλι και λίγο σεξ για πρωινό, μετά το μεσημέρι μία μπριζόλα στα κάρβουνα και λίγο σεξ και το βράδυ ένα γιαούρτι; Το σεξ το βράδυ είναι προαιρετικό, για το υπόλοιπο της ημέρας όμως καλό θα ήταν να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία, πρωινά, δεκατιανά, μεσημεριανά, ό,τι θέλεις και όσο αντέχεις…Αν πάλι δεν έχεις τη δυνατότητα η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα. Διάλεξε και πάρε…

Αιγόκερως: Εσύ μπορεί να έχεις την ανάγκη να έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω σου, αυτό όμως δε σημαίνει ότι κι αυτοί έχουν την ίδια διάθεση και δεν αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις να μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που μπήκες στη διαδικασία να ανοίξεις διάλογο. Επειδή κάποιοι σήμερα δεν είναι στα πολύ καλά τους και μπορεί να βγάλουν την πιο γκρινιάρικη και πιο κυκλοθυμική πλευρά τους καλύτερα...μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα!

Υδροχόος: Τα ψυχολογικά σου είναι λίγο πιο ευαίσθητα σήμερα και το να ξεσπάσεις στο φαγητό δεν είναι και η καλύτερη ιδέα, αφού καταλήγεις να υπηρετείς να νεύρα και τη λαιμαργία σου. Κι αυτό ναι! είναι πρόβλημα…Γιατί κι αύριο πάλι που θα μπορείς να είσαι καλύτερα και πάλι θα έχεις τα ψυχολογικά σου που θα δεις τη ζυγαριά να γράφει το κάτι παραπάνω. Καλύτερα βρες άλλους τρόπους να εκτονωθείς και μάλιστα έχε το νου σου για πιθανά ατυχήματα και τραυματισμούς.

Ιχθύς: Σήμερα ο κόσμος να χαλάσει εσύ θα βρεις τον τρόπο να φτιάξεις από το κάρβουνο χρυσό. Δεν είναι ότι θα σου έρθουν όλα βολικά, όμως τίποτα δεν μπορεί να σου ρίξει το ηθικό και να σε πάρει από κάτω. Ίσως είναι η διάθεση κάποιων ανθρώπων γύρω σου να σου δείξουν την αγάπη τους και να σου επισημάνουν πόσο σημαντικός είσαι γι’ αυτούς, πράγμα που είναι αρκετό για να σε ενεργοποιήσει και να σε κάνει να βγάλεις προς τα έξω τον καλύτερο εαυτό σου.

