Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Περισσότερα θύματα από τον πόλεμο στο Βιετνάμ

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων μπήκε ξανά σε ανοδική τροχιά. Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Με 2.207 επιπλέον θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού σε 24 ώρες, ο ημερήσιος απολογισμός στις ΗΠΑ μπήκε ξανά σε ανοδική τροχιά χθες Τρίτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ενώ ο αριθμός των νεκρών ανά 24ωρο είχε μειωθεί περί τους 1.300 την Κυριακή και προχθές Δευτέρα, στη μακάβρια αριθμητική προστέθηκαν άλλοι 2.207 ασθενείς που υπέκυψαν ως χθες Τρίτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας) από την προηγουμένη την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, που ανανεώνονται συνεχώς.

Το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια αυξήθηκε έτσι σε 58.351, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους τις δύο δεκαετίες του πολέμου του Βιετνάμ.

Συνολικά 58.220 αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ (1955-1975), κατά τον επίσημο απολογισμό των αρχείων του κράτους.

Αν και δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση ανάμεσα σε αυτές δύο κρίσεις, το όριο αυτό ζυγίζει πολύ στο πεδίο του συμβολισμού, καθώς ο πόλεμος του Βιετνάμ θεωρείται ένα από τα πιο βαριά τραύματα στον συλλογικό ψυχισμό των Αμερικανών τον 20ό αιώνα.

Νωρίτερα χθες Τρίτη εξάλλου στις ΗΠΑ ξεπεράστηκε άλλο ένα όριο με βαρύ συμβολισμό, αυτό του ενός εκατομμυρίου επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει πλέον το ένα τρίτο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στον πλανήτη, πάντα σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.