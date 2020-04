Κοινωνία

Ζωγράφου: Σκηνές “φαρ ουέστ” στην Πολυτεχνειούπολη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καταδίωξη με πυροβολισμούς και σύλληψη ενός ατόμου. Τι είπε στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας.

Σκηνές “φαρ ουέστ” εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Ζωγράφου, όταν αστυνομικοί καταδίωξαν έναν άνδρα που αρνήθηκε να υπακούσει στις εντολές τους και προσπάθησε να διαφύγει.



Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε επιχείρηση της Ασφάλειας η οποία καταδίωξε τον άνδρα κοντά στην Πολυτεχνειούπολη για υπόθεση ναρκωτικών.



Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν αλλοδαπό, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί στην Πολυτεχνειούπολη και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν.



Ένα άτομο έχει συλληφθεί, ενώ αναζητείται και ένα δεύτερο από τους αστυνομικούς.



Το σημείο που έγινε το περιστατικό απέχει μόλις 300 μέτρα από το ΑΤ της περιοχής, ενώ από τη καταδίωξη προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα.