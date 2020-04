Οικονομία

Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την Ιταλία

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch Ratings υποβάθμισε το βράδυ της Τρίτης το αξιόχρεο του δημοσίου της Ιταλίας, χώρας που έχει υποστεί βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Fitch υποβάθμισε το κρατικό αξιόχρεο της Ρώμης από BBB σε BBB–, με σταθερή προοπτική.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου του ιταλικού δημοσίου «αντανακλά τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας της COVID-19 στην οικονομία της Ιταλίας (...) Ο Φιτς προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 8% το 2020», ανέφερε ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

«Τα βασικά στοιχεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών της Ιταλίας είναι ακλόνητα», ήταν η αντίδραση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο σημείωσε δηκτικά ότι άλλοι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης «υιοθέτησαν πιο συνετή στάση».

Ο Standard and Poor’s διατήρησε έτσι την Παρασκευή αμετάβλητο το αξιόχρεο της Ιταλίας, παρά την πανδημία, εξηγώντας πως θεωρεί ότι πρόκειται για χώρα με «διαφοροποιημένη και πλούσια οικονομία» και «επίπεδο ιδιωτικού χρέους που συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της G7».

Με βάση τις πιο πρόσφατες προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα γνωρίσει βαθιά ύφεση φέτος, με το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται κατά 8%. Το δημόσιο έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί στο 10,4% του ΑΕΠ, από 2,2% που προβλεπόταν πριν χτυπήσει η πανδημία και το 1,6% που καταγράφηκε το 2019. Το δημόσιο χρέος έτσι θα σημειώσει αλματώδη άνοδο στο 155,7% του ΑΕΠ φέτος, από 135,2% που προβλεπόταν πριν από τη συνεχιζόμενη κρίση και 134,8% το 2019.

Η κατάσταση πάντως αναμένεται να βελτιωθεί το 2021.

Στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ιταλίας κατά 9,1% φέτος και ανάκαμψη, με ρυθμό ανάπτυξης 4,8%, το 2021.

Η χερσόνησος είναι η χώρα της ΕΕ που έχει υποστεί το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία.