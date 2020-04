Οικονομία

Επίδομα 600 ευρώ: Πώς και πότε θα πληρωθούν οι επιστήμονες

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την καταβολή των 600 ευρώ στους επιστήμονες. Τι προβλέπει και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία προβλέπεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την επιστημονική-επαγγελματική ιδιότητά τους, βάσει ΑΦΜ.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ' αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ' αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται, μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της, μετά την υποβολή αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ ορίζει ότι ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης.

Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του.

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και ο ΑΦΜ τους.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

- Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

- Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.