“Γέφυρα ασφαλείας”: Το σχέδιο για την νέα καθημερινότητα

Το ημερολόγιο της εξόδου από την καραντίνα. Πώς θα εξελιχθεί το σχέδιο σε επτά φάσεις. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα.



Το σχέδιο για μια "γέφυρα ασφάλειας για μια νέα καθημερινότητα" παρουσίασε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος το οποίο εστιάζει στην επιστροφή με ασφάλεια στην καθημερινότητα, σε συνδυασμό με την οικονομική επανεκκίνηση "με κανόνες και αυστηρή επιτήρηση" αλλά όπως σημείωσε, όλα θα τελούν υπό αίρεση, τα μέτρα θα αξιολογούνται και θα εξαρτώνται από τον βαθμό εξάπλωσης ή όχι, του κορονοϊού.

Όπως τόνισε, δεν γνωρίζουμε την διάρκεια της διαδικασίας σταδιακής αποκατάστασης της καθημερινότητας διότι αυτή θα εξαρτηθεί από την πρόοδο της επιστήμης και την εξεύρεση εμβολίου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα "ατομική κοινωνική ευθύνη" η οποία αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας των μέτρων.

Προσδιόρισε τον Μάιο και τον Ιούνιο ως χρονικές περιόδους συντονισμένης επιστροφής στην κανονική ζωή, ενώ πρόσθεσε ότι εφόσον επιτευχθεί η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας χωρίς να υπάρχει έξαρση του κορονοϊού, τότε θα περάσουμε στην τρίτη φάση που θα διαρκέσει μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο.

"Για να έχουμε οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχουμε υγεία, και για να έχουμε ισχυρό σύστημα Υγείας πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη" είπε ο κ.Σκέρτσος, προσθέτοντας ότι χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν μειώθηκε ο δείκτης μετάδοσης κάτω από 1.

Ο κ.Σκέρτσος έκανε έναν σύντομο απολογισμό της μέχρι τώρα επίδρασης των μέτρων που ελήφθησαν, αλλά και των όσων επιτεύχθηκαν και τόνισε ότι η κυβέρνηση επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, αφού αφενός το σύστημα Υγείας άντεξε και ανταπεξήλθε στις ανάγκες που δημιούργησε η επιδημία, και αφετέρου σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, ο χρόνος αντίδρασης της Ελλάδος ήταν τρεις μέρες νωρίτερα απ' ότι επέβαλλαν τα επιστημονικά δεδομένα, ενώ χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία αντέδρασαν με καθυστέρηση 16 και 6 ημερών αντίστοιχα.

Στόχοι για επόμενη φάση

Η μετάβαση στην επόμενη φάση όπως είπε ο κ.Σκέρτσος θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό ρυθμό μετάδοσης του ιού, την ενίσχυση του συστήματος Υγείας, τη νέα κουλτούρα ασφάλειας και υγιεινής, τους θετικούς κλιματολογικούς παράγοντες για την χρήση εξωτερικών χώρων, την εμπειρία από άλλες χώρες, και την διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Κατ΄αρχήν σύμφωνα με το σχέδιο, τους επόμενους δύο μήνες Μάιο και Ιούνιο θα γίνει η συντονισμένη επιστροφή σε μια νέα καθημερινότητα με συνεχή όμως επαγρύπνηση, και στόχο την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Από τον Ιούλιο και επέκεινα θα διατηρηθεί η "νέα καθημερινότητα" αλλά με συνεχή επαγρύπνηση και στόχο την προστασία για μια ενδεχόμενη περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Δεν απέκλεισε ένα δεύτερο κύμα επανεμφάνισης του ιού το Φθινόπωρο. Τόνισε με έμφαση όμως, ότι η αποτελεσματική τήρηση των μέτρων σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στις επόμενες φάσεις.

Ο κ.Σκέρτσος είπε επίσης ότι η σταδιακή αύξηση βαθμών ελευθερίας θα γίνεται πάντα υπό το πρίσμα της αιρεσιμότητας. Θα εισαχθούν νέα εργαλεία και κανόνες για να κρατηθεί ο ρυθμός μετάδοσης της νόσου κάτω από το 1 (που σημαίνει ότι στατιστικά κάθε νοσούντας μεταδίδει τον ιό σε λιγότερο από 1 άνθρωπο, από 2,5 που ήταν αρχικά), θα γίνεται σταδιακή και ελεγχόμενη άρση των περιοριστικών μέτρων, και θα υπάρχει παρακολούθηση και αναλογική επιστροφή περιοριστικών μέτρων όπου εντοπιστεί αύξηση του ρίσκου μετάδοσης.

Ενίσχυση δημόσιας Υγείας-Μηχανισμός παρέμβασης

Ο αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου υφυπουργός, ανέφερε ότι βασική στόχευση της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας Υγείας, η συνεχής προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού, η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, η αύξηση της επιδημιολογικής επιτήρησης, της επάρκειας τεστ και ενδυνάμωσης των δυνατοτήτων ιχνηλάτησης επαφών σε όλη την επικράτεια. Επίσης σχεδιάζεται η περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων ΜΕΘ για να φτάσει η Ελλάδα το Φθινόπωρο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 1.250 ΜΕΘ.

Θα δημιουργηθεί μηχανισμός παρακολούθησης των μέτρων και παρέμβασης που θα μπορεί να προβεί σε ταχεία λήψη αποφάσεων για νέα μέτρα ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογίας για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την ενίσχυση του συντονισμού των φορέων υγείας, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων. Ο κ.Σκέρτσος έκανε λόγο για νέους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για υποχρεωτική χρήση μασκών και για απόσταση 1,5-2 μέτρων σε δημόσιους χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους εργασίας ή καταστήματα, και είπε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε εργασιακό χώρο.

Το χρονοδιάγραμμα

Από τις 4 Μαΐου θα υπάρξει απελευθέρωση των μετακινήσεων εντός νομού (απαγορεύονται με συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι μετακινήσεις σε νησιά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας). Το μέτρο θα αξιολογείται καθημερινά με στόχο την ολική απελευθέρωση. Θα επιτρέπονται οι δημόσιες συναθροίσεις έως 10 άτομα, η ατομική άθληση και η ατομική θρησκευτική λατρεία σε εκκλησίες και άλλους ιερούς χώρους. Επίσης θα ξεκινήσει το λιανικό εμπόριο (βιβλιοπωλεία, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός) τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κουρεία κ.α.). Από τις 11 Μαΐου θα ανοίξουν τα σχολεία για την Γ Λυκείου, ενώ όπου υπάρχει δυνατότητα θα γίνεται τηλεκπαίδευση, όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου εκτός των εμπορικών κέντρων, οι υπηρεσίες όπως σχολές οδηγών, και οι χώροι θρησκευτικής λατρείας με συγκεκριμένους κανόνες.

Τέλος από τις 18 Μαΐου θα ανοίξουν τα σχολεία για την Α και Β Λυκείου και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και τα φροντιστήρια, είναι πιθανή η ολική απελευθέρωση στις μετακινήσεις με βάση πάντα την πορεία της επιδημίας, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι , ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι.

Σταδιακή επαναφορά οικονομικής δραστηριότητας

Ο κ.Σκέρτσος είπε αναφερόμενος στην οικονομική δραστηριότητα από τις 4 Μαΐου και μετά, ότι όπου είναι δυνατόν θα γίνεται εφαρμογή της τηλεργασίας ώστε να μειώνεται σημαντικά ο συνωστισμός στο χώρο εργασίας και να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Θα γίνουν διαφοροποιήσεις ωραρίων, ενώ συνέστησε την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τις ώρες αιχμής, μόνο από εργαζόμενους. Επίσης ανέφερε ότι η επαναλειτουργία των καταστημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων θα γίνει με συγκεκριμένους κανόνες και αυστηρή επιτήρηση.

Σε ότι αφορά το Δημόσιο Τομέα ο κ.Σκέρτσος ανέφερε ότι η τηλεργασία θα συνεχίζει να εφαρμόζεται όπου κρίνεται απαραίτητο, θα αλλάξει το ωράριο προσέλευσης με κατανομή σε ζώνες (7, 8 και 9 το πρωί οι ώρες προσέλευσης των υπαλλήλων) ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, και θα αυξηθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες που μπορούν να γίνουν μέσω διαδικτύου. Αναφορικά με τα σχολεία είπε ότι θα ανοίξουν μεν, αλλά θα τεθούν συγκεκριμένοι κανόνες ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα υπάρχει τηλε-εκπαίδευση.