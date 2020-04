Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Αλλαγές στην Άδεια Ειδικού Σκοπού και τριπλό ωράριο στο Δημόσιο

Τι διευκρίνισε ο Υπ. Εσωτερικών για τις μάσκες και το πρόστιμο των 150 ευρώ, τις μετακινήσεις μεταξύ νομών, τις παιδικές χαρές, τα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών.

Όπως είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, «από την Δευτέρα περνάμε σε ένα επόμενο στάδιο, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα που γνωρίζαμε πριν τον κορονοϊό».

Αναφορικά με το πρόστιμο των 150 ευρώ για όσους δεν φορούν μάσκα, όταν είναι επιβεβλημένο, ο Υπ. Εσωτερικών είπε ότι «η μάσκα είναι απαραίτητη στους χώρους, όπου αναπτύσσεται συγχρωτισμός. Δεν νομίζω ότι θα μπει κάποιος στο λεωφορείο ή το μετρό και δεν θα βάλει την μάσκα, διότι θα κινδυνεύει ο ίδιος και οι γύρω του. Όπως και στο προηγούμενο διάστημα, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που παράβαιναν τους όρους, έτσι πιστεύω ότι και οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι πρέπει να φοράμε μάσκα».

«Ήταν και είναι και ένα μάθημα για όλους μας ότι σε προϊόντα που αφορούν και την Πολιτική Προστασίας πρέπει να υπάρχει αυτάρκεια στην χώρα, όπως οι μάσκες, για αυτό υπάρχουν πλέον και μονάδες στην Ελλάδα που παράγουν μάσκες. Η ζήτηση είναι δεδομένη, θα υπάρχει και έλεγχος από το υπ. Οικονομικών για να αντιμετωπιστούν κρούσματα αισχροκέρδειας», προσέθεσε ο ΥΠΕΣ.

Σε ότι αφορά την Άδεια Ειδικού Σκοπού, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι «παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά έως 12 ετών, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η Άδεια Ειδικού Σκοπού τερματίζεται στις 18 Μαΐου, οπότε ανοίγουν ξανά τα Γυμνάσια», σημειώνοντας ότι αυτό αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, εκτιμώντας ότι είναι αυτονόητο να υπάρξει ανάλογη μέριμνα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

«Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα αναλαμβάνουν υπηρεσία σε τρεις φάσεις: στις 07:00, στις 08:00 και στις 09:00, ενώ ήδη το 30% των Δημοσίων Υπαλλήλων εργάζονται μέσω τηλεδιάσκεψης και αυτό είναι κάτι που θα στηρίξουμε για να συνεχιστεί. Μάλιστα, μέσα στον Μάιο θα υπάρχει η ευχέρεια ηλεκτρονικής υπογραφής για όσους έχουν θέσεις ευθύνης, προς περαιτέρω διευκόλυνση», προσέθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Από τις 4 έως τις 18 Μαΐου, οι μετακινήσεις επιτρέπονται εντός των ορίων των νομών, διευκρίνισε ο Υπ. Εσωτερικών, λέγοντας ενδεικτικά ότι πχ. θα είναι ελεύθερη η μετακίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής, περιλαμβανομένων των νησιών του Αργοσαρωνικού, όπως η Σαλαμίνα και η Αίγινα.

Τέλος, όπως σημείωσε, παιδικές χαρές, παιδικοί σταθμοί και ΚΑΠΗ παραμένουν εκτός λειτουργίας, αναφέροντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σταδιακά και ότι τα θέματα επανεξετάζονται κάθε μία ή δύο εβδομάδες, δεδομένου ότι δεν έχει εκλείψει η απειλή της πανδημίας.