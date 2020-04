Υγεία - Περιβάλλον

Γιατρός ΑΧΕΠΑ: παιδιά είναι θετικά στον κορονοϊό επί 55 ημέρες! (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος δίνει χρήσιμες συμβουλές για την χρήση της μάσκας μιας χρήσης και της υφασμάτινης μάσκας.