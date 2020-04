Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Η πρεσβεία της Ρωσίας του απένειμε μετάλλιο με διάταγμα Πούτιν (εικόνες)

«Το ρωσικό μετάλλιο "75 χρόνια από τη Νίκη στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο" επιδόθηκε στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, μέλος της Ελληνικής Αντίστασης Μίκη Θεοδωράκη», όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Το μετάλλιο τού απονεμήθηκε, όπως επισημαίνει η ρωσική πρεσβεία, σύμφωνα με το Διάταγμα του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.