Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: αυστηροί έλεγχοι για μάσκες και μέτρα προστασίας στα μαγαζιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αναφορές του Υφυπ. Ανάπτυξης για το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων μετά τις 4 Μαΐου, την εστίαση και το πρόστιμο για την μη χρήση μάσκας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, «δεν αλλάζει το όριο του 1 πελάτη ανά 15 τ.μ. στα σούπερ μάρκετ, όμως στα μικρά εμπορικά καταστήματα το όριο, σε κατάστημα έως 20 τ.μ., είναι η ταυτόχρονη παρουσία έως 4 ατόμων, προσωπικού και υπαλλήλων, αυξανόμενου κατά 1 προσώπου ανά επιπλέον 10 τ.μ.».

«Προβλέπονται αυστηρά μέτρα για εργαζόμενους και πελάτες, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στα καταστήματα και στους κλειστούς χώρους (σημ: όπως και στα ταξί και στα ΜΜΜ), από όλους και επιπλέον με γάντια και άλλα είδη προστασίας από το προσωπικό, αλλά και απολύμανσης των χώρων και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται πχ. στα κομμωτήρια, όπου οι πελάτες θα πηγαίνουν μόνο με ραντεβού, προς αποφυγή συνωστισμού», συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης .

Όπως σημείωσε, «πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την μάσκα, όπως μάθαμε να ζούμε με το κράνος στις μηχανές και την ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Το κράτος δεν ήρθε για να έχει κάποιο άλλο όφελος», συμπληρώνοντας ότι «θα δοθούν οδηγίες και για το πώς μπορεί να φτιάξει κάποιος μάσκα μόνος του, στο σπίτι του».

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες λεπτομερείς οδηγίες για τους όρους που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση και ανά κατάστημα, πχ. στην εστίαση, αναφέροντας πάντως ότι σε οριζόντια μέτρα υπάρχουν πάντοτε και ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε ότι σήμερα γίνονται 500 έλεγχοι κάθε ημέρα στην αγορά, από διάφορα κλιμάκια, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν, ο στόχος ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, για την προστασία όλων.