Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και παροχές

Αναλυτικά ποια επιδόματα και παροχές που θα καταβληθούν. Το ισχύει για το επίδομα γέννας.​

Την Πέμπτη 30 Απριλίου, θα καταβληθούν τα παρακάτω επιδόματα και παροχές: επίδομα γέννησης, προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), επίδομα στέγασης, στεγαστική συνδρομή, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, σύνταξη υπερηλίκων και επίδομα ομογενών, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος γέννησης αφορά τους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31-3-2020. Για το επίδομα παιδιού, η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ, θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.