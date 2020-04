Οικονομία

Τα σενάρια για “ψαλίδι” στην προκαταβολή φόρου

Τι ετοιμάζει το Υπ. Οικονομικών και ο “άγνωστος Χ”. Οι εκτιμήσεις για την ύφεση και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται σενάρια μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις είτε για το 2020, είτε για το 2021. Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην οικονομία, αλλά και στο μέτωπο της πανδημίας, τους επόμενους μήνες και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές «υπάρχει χρόνος για να λάβουμε τις αποφάσεις μας έως και τον Οκτώβριο, δεδομένου ότι ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται έως το τέλος του έτους».

Πρακτικά, εάν το οικονομικό επιτελείο διαπιστώσει πως υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να «γράψει τη ζημιά» στον φετινό προϋπολογισμό, έχει το περιθώριο να το κάνει ακόμα και τον Οκτώβριο, καθώς ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων εξοφλείται έως το τέλος του έτους. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πάντα και η επιλογή του 2021 όταν το αναμενόμενο είναι ότι οι ζημιές θα δίνουν βροντερό παρών στις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων για τα φετινά εισοδήματα.

Ένας από τους πρώτους εισηγητές μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ήταν ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης με σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αποφάσεις σε αυτό το μέτωπο πάντως, εκτιμάται πως μπορούν να περιμένουν.

Σε αυτή τη φάση, έως την Τετάρτη οι τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία επιχειρούν να προσεγγίσουν με όσο το δυνατό μικρότερο βαθμό ρίσκου τις εκτιμήσεις για το μέγεθος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας προκειμένου η χώρα να στείλει, όπως έχει την υποχρέωση έως τις 30 Απριλίου στην Κομισιόν, το νέο Stability Programme.

Για μια ακόμα χρονιά, Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα δεν πρόκειται να υποβληθεί, καθώς η κατάσταση στην οικονομία σε όλο τον κόσμο μοιάζει με κινούμενη άμμο και καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ασφαλής σε ορίζοντα τετραετίας που καλύπτει το Μεσοπρόθεσμο. Με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, με πολλά ερωτηματικά και εναλλακτικά σενάρια επιχειρείται να διαμορφωθούν όσο το δυνατό πιο αξιόπιστες προβλέψεις για το 2020 και το 2021 .

Τα σενάρια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας για το 2020, όπως θα αποτυπωθούν στο Stability Programme, αναφέρουν πληροφορίες, θα είναι δύο και θα κινούνται κοντά στις αντίστοιχες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Κοντά στο 4% ύφεση στο βασικό σενάριο, κοντά στο 8% στο απαισιόδοξο με βασικούς «άγνωστους x» αφενός την πορεία του τουρισμού μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, αφετέρου και κυριότερα το ενδεχόμενο νέου «χτυπήματος» της πανδημίας τους επόμενους μήνες.

Σημαντική παράμετρο αβεβαιότητας συνιστά επίσης ο χρόνος και το εύρος της ευρωπαϊκής παρέμβασης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στη δημιουργία του οποίου συμφώνησε η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των 27, ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την «ισορροπία» δανείων και επιχορηγήσεων που θα τεθούν στη διάθεση των κρατών μελών της Ε.Ε.

Παράλληλα, ESM , Κομισιόν και ΕΤΕπ επιχειρούν να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες ώστε από την 1η Ιουνίου να τεθούν σε πρακτική εφαρμογή τα μέτρα των 540 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν από Eurogroup και Σύνοδο Κορυφής και αναλύονται σε 240 δισ. ευρώ δανείων από τον ESM με προληπτικές γραμμές πίστωσης, 100 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος SURE για την επιδότηση των θέσεων εργασίας από την Κομισιόν και 200 δισ. ευρώ εγγυήσεων δανειοδότησης επιχειρήσεων από την ΕΤΕπ.

Ο ESM μέσω ανάρτησης στο Blog του Οργανισμού επισήμανε το φθηνό κόστος δανεισμού και την αμεσότητα στη χορήγηση ρευστότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί η νέα ειδική προληπτική γραμμή πίστωσης μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητών τις επόμενες ημέρες και πριν την 1η Ιουνίου 2020. Επανέλαβε δε πως πρόκειται για μια ειδική προληπτική γραμμή η οποία καθιερώνεται για να χρηματοδοτηθούν δαπάνες που σχετίζονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο δαπάνες υγείας, περίθαλψης ή πρόληψης σε σχέση με τον Covid 19.

Πηγή: Euro2day.gr