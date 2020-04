Αθλητικά

Κορονοϊός: Οι ομάδες της Super League εν αναμονή των αποφάσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, αναμένουν οι ομάδες της Super League.

Τις ανακοινώσεις του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, την προσεχή Πέμπτη αναμένουν οι ομάδες της Super League για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Με βάση όσα έγιναν σήμερα γνωστά, τα προπονητικά κέντρα των συλλόγων παραμένουν κλειστά, αφού την προσεχή Δευτέρα (4/5) θα ανοίξουν μόνο οι αθλητικοί χώροι που θα εξυπηρετούν ατομικές προπονήσεις. Η Super League μέσω του προέδρου της Μηνά Λυσάνδρου κατέθεσε αίτημα να ξεκλειδώσει το λουκέτο των προπονητικών κέντρων, δεδομένου ότι οι πρώτες προπονήσεις θα διεξάγονταν ούτως ή άλλως με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Καμία από τις ομάδες της Λίγκας δεν θα έμπαινε απευθείας σε κανονικό πρόγραμμα και λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω της πολύ μακράς αποχής των παικτών που θα «αγγίξει» τους δύο μήνες. Όποτε κι αν επιστρέψουν οι ομάδες, στο πρώτο στάδιο οι προπονήσεις θα είναι εστιασμένες στη φυσική κατάσταση και θα γίνονται σε μικρά γκρουπ, συνεπώς δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές από τις αντίστοιχες των αθλητών του στίβου ή των υπόλοιπων ατομικών αθλημάτων. 'Αλλωστε, τα πρωτόκολλα σε όλες τις χώρες που ξεκίνησαν ποδοσφαιρικές προπονήσεις, προβλέπουν ατομικές σε μικρές ομάδες και μετά από λίγο καιρό θα αρχίσουν οι επαφές.

Η επιτροπή του υπουργείου επιφυλάχθηκε να εξετάσει το αίτημα, το οποίο θα απαντηθεί εκ των πραγμάτων την Πέμπτη (30/4) στην παρουσίαση του πλάνου επιστροφής στην αθλητική κανονικότητα από τον Λευτέρη Αυγενάκη.