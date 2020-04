Πολιτική

Πέτσας: ότι ανοίγει στις 4 Μαΐου μπορεί να… ξανακλείσει

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για την μάσκα και τα πρόστιμα, την Υγεία και τις εφημερίες και την κατά κύματα επιστροφή στην κανονικότητα.

"H νέα φάση των μέτρων είναι ασύγκριτα πιο δύσκολη” προειδοποίησε μέσω του ΣΚΑΪ ο Στέλιος Πέτσας, καλώντας τους πολίτες να μην επαναπαύονται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι στόχος είναι η επαναφορά στην κανονικότητα σε φάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση εκλογών στις σκέψεις του πρωθυπουργού όπως φοβάται η αντιπολίτευση. "Ό,τι ανοίγει από τις 4 Μαΐου μπορεί να ξανακλείσει για να μην έχουμε πισωγύρισμα χρειάζεται συνέχιση της πειθαρχίας. Θα υπάρχουν έλεγχοι και τα πρόστιμα για συνωστισμό και θα είναι βαριά, στην αρχή θα έχουμε συστάσεις και μετά θα έχουμε βαριά πρόστιμα σε όλη την Ελλάδα” προειδοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τα πρόστιμα αφορούν τους καταστηματάρχες και τους πολίτες για τις μάσκες όπου είναι υποχρεωτικές ή τις αποστάσεις των τραπεζιών διευκρίνισε. Για τη δημόσια υγεία ο Στέλιος Πέτσας σημείωσε ότι "όταν λέμε ότι έχουμε ενισχύσει το ΕΣΥ τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Έχουν εγκριθεί 4.824 προσλήψεις έχουν ήδη γίνει 3.848 προσλήψεις κι από τις 565 ΜΕΘ φτάσαμε σε 1.015 ΜΕΘ. Μεγάλο ποσοστό των προσλήψεων, το μεγαλύτερο, θα παραμείνει για να ενισχυθεί το ΕΣΥ”. Όπως ανέφερε, 107.000 συμπολίτες μας πήραν την έκτακτη ενίσχυση πριν το Πάσχα, στον τομέα της υγείας ως επί το πλείστον, έχουμε αύξηση εφημεριών κατά 15%. "Από 18 Μαρτίου απαγορεύτηκαν οι απολύσεις, άλλα είχαμε κάμψη στην απασχόληση γιατί είχαμε κάμψη στις προσλήψεις λόγω τουρισμού θα στηρίξουμε την απασχόληση και το μη μισθολογικό κόστος. Είχαμε πόρους για Μάρτιο – Απρίλιο, έχουμε προβλέψει πόρους και για τον Μάιο και τον Ιούνιο και κρατάμε εφεδρείες για επανεκκίνηση της οικονομίας” παρατήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τα σχολεία ανέφερε ότι "πάμε βήμα – βήμα εξετάζοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα για την επιστροφή στην κανονικότητα με τη μέγιστη δυνατή προστασία”.