Κοινωνία

Προφυλακιστέος ο παιδοκτόνος στην Θεσσαλονίκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 63χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 32χρονο γιο του, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 63χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 32χρονο γιο του, ύστερα από οικογενειακό επεισόδιο, στο σπίτι όπου διέμεναν, στην Πυλαία.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την απολογία του -η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα- ο δράστης εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την πράξη του, την οποία απέδωσε στην «κακιά στιγμή». Όπως και στην προανακριτική του κατάθεση, στάθηκε στους επαναλαμβανόμενους καβγάδες που σημειώνονταν τον τελευταίο καιρό στο σπίτι, τους οποίους και απέδωσε σε ψυχολογικά προβλήματα, που φέρεται να αντιμετώπιζε ο γιος του.

Περιγράφοντας τα όσα διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Κυριακής του Θωμά, όταν συνέβη το αιματηρό περιστατικό, ανέφερε ότι αρχικά τον ειδοποίησε τηλεφωνικά η σύζυγός του, ζητώντας να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι, καθώς είχε δεχθεί χτυπήματα από τον 32χρονο. Σύμφωνα με την απολογία του, ο ίδιος κάλεσε πρώτα την Αστυνομία και κατευθύνθηκε αμέσως προς το σπίτι του, όπου αφού ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, δέχθηκε επίθεση από τον γιο του. «Θόλωσα» φέρεται να είπε στην ανακρίτρια, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Κατά τη δικογραφία, ο 63χρονος συνταξιούχος άρπαξε την κυνηγετική του καραμπίνα και πυροβόλησε έξι φορές εναντίον του γιου του, γεμίζοντας δύο φορές το όπλο. Μία από τις σφαίρες τον πέτυχε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Διά του συνηγόρου του, ο 63χρονος συνταξιούχος προσκόμισε τις εκθέσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκαν τόσο ο ίδιος (μετά τη σύλληψή του) όσο και η γυναίκα του, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι δέχθηκαν επίθεση πριν από το φονικό.

Μετά την απολογία, ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του και ο 63χρονος πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.