Πολιτική

Βουλή: με τηλεδιάσκεψη η ακρόαση φορέων σε νομοσχέδιο

Δεν έλειψαν τα μικροπροβλήματα. Από την επόμενη εβδομάδα, η λειτουργία της Βουλής επανέρχεται σε συνθήκες κανονικότητας.

Ο κορονοϊός έχει αλλάξει τη ζωή και τις συνήθειες όλων μας και εξαίρεση δεν μπορούσε να αποτελέσει ούτε η Βουλή.

Στην επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, η ακρόαση των εμπλεκόμενων φορέων έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δεν έλειψαν όμως τα μικροπροβλήματα, καθώς ο πρόεδρος της επιτροπής, Γιώργος Βλάχος, ακούστηκε κάποια στιγμή να αναρωτιέται, «ποιος μιλάει τώρα;».

Προβλήματα υπήρχαν και με τη σύνδεση του Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονίας και προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών Απόστολου Τζιτζικώστα σε ότι αφορά τον ήχο.

Από την επόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου, σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η Βουλή επανέρχεται σε συνθήκες κανονικότητας, καθώς θα υπάρξει σταδιακή αύξηση της συμμετοχής των βουλευτών στις συζητήσεις των νομοσχεδίων.

Παράλληλα, θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα η Ολομέλεια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.