Παράξενα

Κορονοϊός: βαφτίζουν με ονόματα από την πανδημία τα παιδιά τους!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μια Covid Μαρί, μια Κορόνα Κουμάρι κι ένας Lockdown, είναι ορισμένα από τα ονόματα που δόθηκαν σε μωρά.

Αρχικά υπήρξε ένας Κορόνα Κούμαρ, μετά μία Covid Μαρί: όσο περνούν οι ημέρες τόσο περισσότερο οι γονείς επιλέγουν να δώσουν στα νεογέννητα μωρά τους ονόματα που έχουν κάποια αναφορά στην επιδημία του κορονοϊού.

Όταν η Κολίν Ταμπέσα γέννησε στις 13 Απριλίου ένα κοριτσάκι στη Μπακολόντ των Φιλιππίνων αποφάσισε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της που κατάφερε να γεννήσει σε τόσο αντίξοοες συνθήκες.

“Αυτή η covid-19 έχει προκαλέσει πολλά δεινά σε όλο τον πλανήτη”, επεσήμανε η 23χρονη μητέρα, η οποία θέλησε η κόρη της να έχει “ένα όνομα που θα μας θυμίζει ότι γλιτώσαμε από την covid”. Και την ονόμασε Covid Μαρί.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα δύο μητέρες στη νοτιοανατολική Ινδία δέχθηκαν την πρόταση ενός γιατρού και πλέον το ένα κοριτσάκι ονομάζεται Κορόνα Κούμαρ και το άλλο Κορόνα Κουμάρι.

“Τους είπα ότι με αυτό τον τρόπο θα ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι σχετικά με την ασθένεια και θα εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις γύρω της”, εξήγησε ο γιατρός Σ. Φ. Μπάσα. “Προς μεγάλη μου έκπληξη, δέχθηκαν”, διηγήθηκε.

Παρόμοια ιδέα είχε και ένα ζευγάρι εργατών μεταναστών στη βορειοανατολική Ινδία, που βρέθηκε εγκλωβισμένο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους στο κρατίδιο Ραζαστάν. Επέλεξε να ονομάσει τον γιο του “Lockdown”.

“Τον ονομάσαμε Lockdown για να μας θυμίζει όλα τα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο”, διηγήθηκε ο πατέρας.

Ο Τζον Τούπας, πατέρας της Covid Μαρί, δήλωσε ότι δέχθηκε επικρίσεις στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για την ιδιαίτερη επιλογή του ονόματος, αν και ο ίδιος δεν το μετανιώνει.“Ενδέχεται να πέσει θύμα εκφοβισμού, όμως θέλω απλώς να διδάξω στην κόρη μου να είναι καλός άνθρωπος”, τόνισε.