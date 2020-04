Life

Η Μπέσυ Αργυράκη αποκαλύπτει τα μυστικά του μακιγιάζ της (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Tips μακιγιάζ και ομορφιάς στο «Πρωινό» από την αγαπημένη τραγουδίστρια.