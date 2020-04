Κόσμος

Ο Ερντογάν στέλνει δώρα στον Τραμπ και ζητάει κατανόηση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ελπίζει ότι η περιπέτεια του κορονοϊού θα αμβλύνει τα προβλήματα ανάμεσα στις δυο χώρες. Τι ζήτησε από τον Τραμπ μέσω επιστολής.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ελπίζει πως το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα κατανοήσει καλύτερα τη στρατηγική σημασία των σχέσεων των δύο χωρών, δεδομένης της αλληλεγγύης και των προμηθειών που έχουν μοιραστεί στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επιστολή του Ερντογάν έφθασε χθες, Τρίτη, μαζί με μια παράδοση τουρκικού ιατρικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει προστατευτικές στολές και μάσκες προκειμένου να βοηθηθεί ο εταίρος στο ΝΑΤΟ να περιορίσει την εξάπλωση της COVID-19. Το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα έδωσε σήμερα, Τετάρτη, την επιστολή στη δημοσιότητα.

Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά των αμυντικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία, αλλά η πανδημία έχει καθυστερήσει το σχέδιο για ενεργοποίηση των συστημάτων καθώς η Άγκυρα επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μάχη κατά της ασθένειας στο εσωτερικό.

«Ελπίζω πως την ερχόμενη περίοδο, με το πνεύμα αλληλεγγύης που έχουμε επιδείξει στη διάρκεια της πανδημίας, το Κογκρέσο και τα ΜΜΕ των ΗΠΑ θα κατανοήσουν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των σχέσεών μας», ανέφερε στην επιστολή ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ενεργήσουν «με τον τρόπο που επιβάλλει η κοινή μας μάχη εναντίον κοινών μας προβλημάτων».

Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις έχουν επίσης πληγεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας διαφωνιών για τη Συρία, κυρίως λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ σε μια κουρδική πολιτοφυλακή εκεί και της καταδίκης στις ΗΠΑ ενός στελέχους τουρκικής τράπεζας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Τουρκία διεξήγαγε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο εξασφάλισης μιας πιστωτικής γραμμής (swap line) από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και έχει συζητήσει και άλλες επιλογές χρηματοδότησης προκειμένου να αμβλυνθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η Fed έχει εντείνει τις πιστωτικές γραμμές (swap line) -με τις οποίες αποδέχεται ξένα νομίσματα με αντάλλαγμα δολάρια- σε κεντρικές τράπεζες σε αρκετές χώρες προκειμένου να υποστηρίξει αγορές χρήματος εν μέσω κρίσης, αλλά η Τουρκία δεν είναι ανάμεσα σε αυτές.