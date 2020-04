Υγεία - Περιβάλλον

“Special Report”: βάρδια με διασώστες του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν ασθενείς με κορονοϊό (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει την προεργασία του πληρώματος του ασθενοφόρου και τις στιγμές αγωνίας των αθενών.

“Special Report”: βάρδια με διασώστες του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν ασθενείς με κορονοϊό (εικόνες)

Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει την προεργασία του πληρώματος του ασθενοφόρου και τις στιγμές αγωνίας των αθενών.

Εν μέσω πανδημίας, το τηλέφωνο στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ δεν σταματά να χτυπά.

Το «Special Report» καταγράφει το έργο των διασωστών, οι οποίοι καλούνται με αυτοθυσία να προστρέξουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.

Η κάμερα της εκπομπής ακολουθεί το πλήρωμα ενός ασθενοφόρου, κατά τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό, ενώ η Κατερίνα Χαραλαμπάκου μπήκε στο Συντονιστικό Κέντρο και συνομίλησε με το προσωπικό για το δύσκολο έργο αυτών των ημερών.