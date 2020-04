Τεχνολογία - Επιστήμη

“Special Report”: “ρομπότ από… γκέτο” για ένα καλύτερο μέλλον (εικόνες)

Η εκπομπή παρακολουθεί την προσπάθεια νεαρών Ρομά να διακριθούν σε διαγωνισμό ρομποτικής.

Μπορεί μία περιοχή που είναι συνδεδεμένη με υψηλή παραβατικότητα και έχει χαρακτηριστεί ως «γκέτο» να γίνει γνωστή για κάτι διαφορετικό;

Η νέα γενιά των Ρομά, στον Δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης, έχει βαλθεί να σπάσει τις προκαταλήψεις και να αποδείξει πως μπορεί να διεκδικήσει ισότιμα ένα καλύτερο μέλλον.

Η Φωτεινή Νάσσου κατέγραψε - πριν το ξέσπασμα της πανδημίας - την εντυπωσιακή προσπάθεια των νεαρών να διακριθούν για ένα πανελλήνιο βραβείο.