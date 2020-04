Αθλητικά

H FIFA απαγορεύει το... φτύσιμο στους αγώνες!

Τι αναφέρει ο Προϊστάμενος της Ιατρικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Πόσο σκληρά θα τιμωρούνται οι παραβάτες.

Όπως όλοι οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι και το ποδόσφαιρο, δεν θα είναι ίδιο στην... μετά κορονοϊό, εποχή. Μία από τις αλλαγές που αναμένεται να δούμε στα γήπεδα, είναι ότι θα απαγορευτεί μία από τις πιo συνηθισμένες... συνήθειες των ποδοσφαιριστών, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην “ Telegraph”, ο προϊστάμενος της ιατρικής επιτροπής της FIFA, Μάικλ Ντου, η παγκόσμια συνομοσπονδία, προσανατολίζεται να απαγορεύσει το... φτύσιμο, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαιτητές να τιμωρούν με κίτρινη κάρτα, όποιον το επιχειρήσει.

Έχει παρατηρηθεί, ότι το σάλιο μπορεί να παραμείνει αρκετές ώρες σε μία επιφάνεια και ως εκ τούτου θα μπορούσε να γίνει φορέας μόλυνσης Covid-19 μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

«Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να αερολυθεί, όπου το ελαφρύτερο σπρέι πτυέλων μπορεί να επιπλέει στον αέρα για λίγο και πιθανώς να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά», πρόσθεσε σχετικά, ο Δρ. Ιάν Μπρίρλεϊ, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.