Κόσμος

Μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μεταναστών!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι διασώστες υποχρεώθηκαν να ξεγεννήσουν τη μητέρα πάνω στο σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες.

Ένα μωρό γεννήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά του ισπανικού νησιού Φουερτεβεντούρα, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων των Κανάριων Νησιών.

Χθες το βράδυ “η υπηρεσία θαλάσσιων διασώσεων μετέφερε στο Πουέρτο ντελ Ροσάριο τους 35 επιβαίνοντες σε ένα πλοιάριο το οποίο εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια από τη Φουερταβεντούρα”, επεσήμανε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Υγειονομικό προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στους μετανάστες, ανάμεσά τους “ένα βρέφος το οποίο γεννήθηκε στη διάρκεια της μεταφοράς τους προς την προκυμαία”, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Το νεογέννητο, η μητέρα του καθώς και μία ακόμη γυναίκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η Φουερταβεντούρα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κανάριων Νησιών, βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από το Μαρόκο.

Από την αρχή του έτους και ως τις 15 Απριλίου ο αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Ισπανία μέσω της χερσαίας ή της θαλάσσιας οδού μειώθηκε κατά 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, από 7.516 πέρυσι σε 6.028 φέτος.

Αντίθετα, οι αφίξεις μεταναστών μέσω θαλάσσης στα Κανάρια Νησιά έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί: 1.781 έχουν καταγραφεί φέτος από την έναρξη της χρονιάς, έναντι 181 πέρυσι την ίδια περίοδο.

Ο αριθμός των πλοίων που αναχώρησαν από την Αφρική και έφτασαν στα Κανάρια Νησιά έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, περνώντας από τα 20 στα 61.

Η Ισπανία κήρυξε κατάσταση συναγερμού στις 14 Μαρτίου, έκλεισε τα σύνορά της και έθεσε σε καραντίνα τους πολίτες εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού που έχει κοστίσει τη ζωή σχεδόν σε 24.000 ανθρώπους στη χώρα.