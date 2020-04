Κόσμος

Ο Τζόνσον έγινε ξανά μπαμπάς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μνηστή του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωρό, που είναι το πρώτο τους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, μπορεί να δοκιμάζεται από την περιπέτεια του με τον κορονοϊό, καθώς μόλις τη Δευτέρα επέστρεψε στα καθήκοντα του, αλλά έχει κάθε λόγο να χαμογελάει.

Η μνηστή του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, η Κάρι Σίμοντς, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

Η μητέρα και το παιδί χαίρουν άκρας υγείας.