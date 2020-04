Πολιτική

Ο Παπαγγελόπουλος καλεί δικαστές και τον Μιχάλη Κολογήρου για κατάθεση

Αίτημα στην ειδική κοινοβουλευτική προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής, κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην αναπλ. Υπουργού Δικαιοσύνης.

Οι Δημήτριος Τσοβόλας και Λύδια Τσοβόλα, συνήγοροι υπεράσπισης του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, ότι «κατέθεσαν σήμερα στην ειδική κοινοβουλευτική προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής, αιτήματα για εξέταση», όπως αναφέρουν «ουσιωδών μαρτύρων», ενόψει της «εσπευσμένης αυριανής συνεδρίασης της επιτροπής, εν μέσω πανδημίας, και απαγόρευση συναθροίσεων», όπως σημειώνουν.

«Η εσπευσμένη αυτή συνεδρίαση της επιτροπής θεωρούμε ότι είναι αδικαιολόγητη και αντιφατική σε σχέση με τα μέτρα που η κυβέρνηση ζητεί να εφαρμοστούν από τους πολίτες της χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά:



"AITHMA

Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, πρώην Υπουργού Αναπληρωτή Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατοίκου Ηλιουπόλεως



ΠΡΟΣ

Την Ειδική Κοινοβουλευτική Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων που ερευνά τη σε βάρος μου υπόθεση.



Κύριοι,

Κατά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής σας είχα υποβάλλει αίτημα για να κληθούν βασικοί μάρτυρες που αποδεικνύουν το αβάσιμο των εναντίον μου κατηγοριών.

Το γεγονός ότι όμως μέχρι σήμερα δεν κλήθηκε και δεν εξετάστηκε κανένας από αυτούς, ενώ αντιθέτως κλήθηκαν και εξετάστηκαν, κατά προτεραιότητα μάλιστα ως μάρτυρες πρόσωπα που είναι βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της NOVARTIS, μου δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και προβληματισμούς που επιβεβαιώνουν τις αρχικές μου αιτιάσεις ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη που υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την νομιμότητα.



ΖΗΤΩ

Να κληθούν οι νυν και όσοι διετέλεσαν προϊστάμενοι στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών και στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών αντίστοιχα, προκειμένου να καταθέσουν για το ουσιώδες ζήτημα, εάν κατά την διάρκεια της Υπουργικής μου θητείας, επιχείρησα παρέμβαση σε οποιαδήποτε υπόθεση και αν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους ότι αυτοαποκαλούμην ως «Ρασπούτιν», όπως τελείως αναληθώς κατέθεσε και υποστήριξε η όψιμη «κατήγορός» μου Εισαγγελέας Ελένη Ράικου.

Ειδικότερα ζητώ να κληθούν άμεσα και να εξεταστούν ως μάρτυρες:



• Οι Εισαγγελείς:





Ευάγγελος Ιωαννίδης, νυν Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και

Ηλίας Ζαγοραίος, πρώην Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ιωάννης Μωραϊτάκης, Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Οι Προϊστάμενοι Πρωτοδικών Αθηνών:

Γεώργιος Γρίβας, νυν Προϊστάμενος Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτοδικείον Αθηνών

Ελευθέριος Γεωργίλης, Πρώην Προϊστάμενος Πρωτοδικείου Αθηνών, Εφετείον ή Πρωτοδικείον Αθηνών και

Σπυρίδων Γεωργουλέας , Πρώην Προϊστάμενος Πρωτοδικείου Αθηνών, Εφετείον Αθηνών.

Οι Προϊστάμενοι του Εφετείου Αθηνών:



Κων/νος Σταμαδιάνος, νυν Προϊστάμενος Εφετείου Αθηνών, Εφετείον Αθηνών και

Θεόδωρος Κανελλόπουλος, πρώην Προϊστάμενος Εφετείου Αθηνών, Άρειος Πάγος

Η Οικονομική Εισαγγελέας Μαριάννα Ψαρουδάκη, Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος.

Επίσης πρέπει να κληθεί ο μηνυτής μου Αντώνης Σαμαράς για να γίνει κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με εμένα.

Ακόμη ζητώ να κληθούν κα να εξεταστούν οι:



1. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Μιχαήλ Καλογήρου, κάτοικος Αθηνών.

2. Η πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, κάτοικος Αθηνών.

3. Η Δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου, κάτοικος Μελισσίων Αττικής και

4. Ο Εκδότης της Εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Ιωάννης Φιλιππάκης, Εφημερίδα Δημοκρατία.



Η κλήση και εξέταση όλων των ανωτέρω μαρτύρων είναι αναγκαία για την ανεύρεση της αλήθειας, καθόσον άλλοι από αυτούς αναφέρθηκαν από άλλους εξετασθέντες μάρτυρες και άλλοι είναι ουσιώδεις μάρτυρες για γεγονότα που έχουν άμεση και ουσιώδη σχέση με τις ερευνητέες αβάσιμες και αναληθείς κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μου. Καθόσον αυτοί γνωρίζουν ότι εγώ ουδέποτε παρενέβην στα καθήκοντά τους κατά την επίδικη περίοδο και ότι ως εκ τούτου τα όσα αντίθετα κατέθεσαν κάποιοι μάρτυρες (Εισαγγελείς και Μιωνής) είναι τελείως αναληθή και αντιφατικά.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Αιτών

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι μου"

ΣΥΡΙΖΑ: κωμική και κυνική η απόφαση της ΝΔ για τη συνεδρίαση της προανακριτικής

«Μόνο κωμική στην υποκρισία της, και τραγική στον κυνισμό της, μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση της ΝΔ, προφανώς με σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, να ορίσει συνεδρίαση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση του Δ. Παπαγγελόπουλου, για αύριο, 30 Απριλίου», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του και προσθέτει.

«Κι αυτό γιατί:

Πρώτον, με τη Βουλή ουσιαστικά κλειστή, αποφασίζεται μια άρον-άρον συνεδρίαση, με σκοπό όχι κάποια μέτρα ανακούφισης και προστασίας εκατομμυρίων ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση, αλλά συνέχισης μιας μαύρης κωμωδίας, που διασύρει τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία .

Δεύτερον, η συνεδρίαση αυτή συγκαλείται ενώ η καραντίνα είναι ακόμα σε ισχύ. Χωρίς καμιά αιδώ και καμιά περίσκεψη, η κυβερνητική πλειοψηφία και ο πρωθυπουργός θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία βουλευτών και μαρτύρων, για να εξυπηρετήσουν μικροκομματικές και διχαστικές σκοπιμότητες.

Είναι φανερό, ότι απαράδεκτα και επικίνδυνα μέσα υπηρετούν και στην περίπτωση αυτή έναν άθλιο σκοπό. Και αποκαλύπτουν τι εννοούν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλούν για συναίνεση και καταδικάζουν τον λαϊκισμό. Αν αυτή τους η απόφαση δεν είναι η επιτομή του λαϊκισμού, του διχασμού, και της αναισθησίας μπροστά στο δράμα της χώρας, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους».