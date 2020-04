Κοινωνία

Amber Alert: εξαφάνιση ανήλικης

Το κορίτσι εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης Εισαγγελικής εντολής απομάκρυνσης της, από επικίνδυνο περιβάλλον.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι στις 29 Απριλίου στις 9:30, εξαφανίστηκε από τη Στυλίδα Φθιώτιδας η Μελαχροινάκη Δήμητρα, 10 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του Amber Alert σήμερα 29/4/2020, κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής, καθώς η ανήλικη εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης Εισαγγελικής εντολής απομάκρυνσης της, από επικίνδυνο περιβάλλον.

Η Μελαχροινάκη Δήμητρα έχει ύψος 1.40 μ., έχει 30 κιλά βάρος, έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.