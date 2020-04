Υγεία - Περιβάλλον

Παιδιά που μολύνθηκαν από κορονοϊό εμφανίζουν σπάνια φλεγμονώδη νόσο

Γιατροί ερευνούν ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ της επιδημίας covid-19 και της νόσου Kawasaki.

Τρία παιδιά στις ΗΠΑ που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό λαμβάνουν θεραπεία για μια σπάνια φλεγμονώδη νόσο, η οποία φαίνεται να μοιάζει με αυτή που έχει προκαλέσει ανησυχία στους γιατρούς στη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Και τα τρία παιδιά, ηλικίας από 6 μηνών έως 8 ετών, λαμβάνουν θεραπεία στο Columbia University Medical Center της Νέας Υόρκης και όλα εμφανίζουν πυρετό και φλεγμονή στην καρδιά και την κοιλιακή χώρα.

“Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο απολύτως πρώτο στάδιο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό”, δήλωσε ο δρ. Μαρκ Γκόρελικ.

Ο Γκόρελικ, παιδορευματολόγος και ανοσολόγος, δήλωσε ότι του ζήτησαν να εξετάσει τα παιδιά για το ενδεχόμενο να έχουν προσβληθεί από τη νόσο Kawasaki, μια ασθένεια που προκαλείται από κάποιο παθογόνο και προκαλεί σοβαρή φλεγμονή στις αρτηρίες της καρδιάς.

Ιταλοί και Βρετανοί γιατροί ερευνούν ενδεχόμενη σύνδεση μεταξύ της επιδημίας covid-19 και αυτής της σοβαρής φλεγμονώδους νόσου που παρουσιάζεται στα παιδιά τα οποία φτάνουν στα νοσοκομεία με υψηλό πυρετό και οίδημα στις αρτηρίες.

Ο Γκόρελικ εκτιμά ότι δεν πρόκειται για νόσο Kawasaki, αλλά μια παρόμοια νόσο που προκαλείται όπως και αυτή από έναν μολυσματικό παράγοντα που προκαλεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα τρία κρούσματα στη Νέα Υόρκη ανακοινώθηκαν μετά από έκθεση που δημοσίευσε το πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, στην οποία αναφέρεται ότι ένα βρέφος 6 μηνών εισήχθη στο νοσοκομείο με νόσο Kawasaki, όμως αργότερα διαγνώστηκε με covid-19.

“Όταν το τεστ του βρέφους βγήκε θετικό, εκπλαγήκαμε λίγο”, δήλωσε ο δρ. Ρόσνι Μάθιου, ειδικός σε φλεγμονώδεις παθήσεις στο παιδιατρικό νοσοκομείο Lucile Packard Children's Hospital του Στάνφορντ.

Ο Μάθιου που έγραψε για το περιστατικό στο επιστημονικό περιοδικό Hospital Pediatrics δήλωσε ότι τα αίτια της νόσου Kawasaki δεν είναι γνωστά, όμως πολλά παθογόνα θεωρούνται πιθανοί καταλύτες της ασθένειας, περιλαμβανομένων των κορονοϊών.

Μέχρι τώρα τα παιδιά είχαν γλιτώσει μερικές από τις πιο σοβαρές επιπλοκές της covid-19.

Ο Γκόρελικ εκτιμά ότι σε κάποια παιδιά η ασθένεια παρουσιάζεται σε δύο φάσεις: μια αρχική μόλυνση και μια δευτερογενής αντίδραση του ανοσοποιητικού που εμφανίζεται μερικές εβδομάδες αργότερα.

“Φαίνεται ότι μία με δύο εβδομάδες αργότερα ίσως το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά με έναν πολύ αποδιοργανωμένο τρόπο”, εξήγησε.

Ο ομάδα στο Columbia έχει διεξάγει κάποιες προκαταρκτικές έρευνες και εντόπισε ότι τουλάχιστον δύο από τα παιδιά έχουν ένα γονίδιο το οποίο ενδεχομένως να αλλοιώνει την αντίδραση του ανοσοποιητικού τους.

Από τα τρία παιδιά, το ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ένα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και το τρίτο έχει πάρει εξιτήριο.

Ο Γκόρελικ επεσήμανε ότι η εξέλιξη της νόσου μοιάζει με αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό κάποιων ενηλίκων που προσβάλλονται από την covid-19 και οι οποίοι αρρωσταίνουν, αρχίζουν να αναρρώνουν και μετά εμφανίζουν μια δευτερογενή αντίδραση του ανοσοποιητικού τους.