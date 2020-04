Κοινωνία

Σεισμός στην Αθήνα

Αισθητή σε περιοχές του Λεκανοπεδίου έγινε η δόνηση.



Σεισμός σημειώθηκε στις 13:28 και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα νότια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν της τάξης των 3,8 Ρίχτερ με το επίκεντρο να εντοπίζεται 26 χιλιόμετρα δυτικά του Λαυρίου σε θαλάσσια περιοχή.