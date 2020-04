Αθλητικά

Ολυμπιακός: νέα προσφυγή στο CAS κατά Παναθηναϊκού και Γιαννακόπουλου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η προσφυγή αφορά τα όσα έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα μετά από ντέρμπι των «αιωνίων» για την Euroleague.

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε εκ νέου στο CAS κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η νέα προσφυγή των «ερυθρόλευκων» στο CAS αφορά το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», στο ΟΑΚΑ, στις 9 Νοεμβρίου 2018, όταν οι διαιτητές Πέρεθ (Ισπανία), Πατέρνικο (Ιταλία) και Ζαμοΐσκι (Πολωνία) είχαν γράψει στο φύλλο αγώνα πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τους περίμενε έξω από τα αποδυτήρια και τους είπε, «Ξέρουμε ότι έχετε στοιχηματίσει από 20.000 ευρώ ο Πολωνός και ο Ιταλός. Μόνο ο Ισπανός είναι δίκαιος. Θα στείλουμε στον Μπερτομέου και στον Στόουκς τα πάντα».

Λίγη ώρα αργότερα κυκλοφόρησε σε αρκετά ΜΜΕ ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει «Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τάξει 20.000 στον Ιταλό και 20.000 στον Πολωνό». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε αρνηθεί την κατηγορία προβαίνοντας σε καταγγελία στον Ολυμπιακό για συκοφαντική δυσφήμιση, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να κινείται έκτοτε έως σήμερα νομικά.

Όμως, το CAS είχε αποφανθεί πως υπεύθυνος είναι ο αθλητικός δικαστής της Euroleague, ο οποίος απέρριψε την προσφυγή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εφεσίβαλλε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία επίσης απορρίφθηκε. Ο Ολυμπιακός ζητά ξανά από το CAS να λάβει απόφαση.