Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: εξάρθρωση πολυμελούς συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών

Είχε συσταθεί ειδική ομάδα από αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πολυμελής συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στην Αθήνα, τέσσερις Ιρανοί και μία Ελληνίδα. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τέσσερις επιπλέον αλλοδαποί, μέλη του ίδιου κυκλώματος.

Σημειώνεται, ότι μετά από πληροφορίες της ΕΛΑΣ σχετικά με τη δραστηριοποίηση ομάδας αλλοδαπών, που διακινούσαν ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, είχε συσταθεί ειδική ομάδα από αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Μετά από αστυνομικές έρευνες σε σπίτια στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, της Καλλιθέας και των Εξαρχείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 14,9 γραμμάρια ηρωϊνης, 22,7 γραμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 2 μπουκάλια που περιείχαν μεθαδόνη, 5 ναρκωτικά δισκία, 2 ζυγαριές ακριβείας, 32 σακουλάκια επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών, γυάλινη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 13 κινητά τηλέφωνα, 13 κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.