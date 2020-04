Κοινωνία

Θρίλερ με τη θανάσιμη πτώση από γέφυρα

Για τον άτυχο άντρα υπήρχε δήλωση εξαφάνισης, λίγες ώρες νωρίτερα.

(εικόνα αρχείου)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της πτώσης ενός 43χρονου άνδρα από γέφυρα στην ακτή Ξαβερίου λιμένα Πειραιά, για τον οποίο υπήρχε δήλωση εξαφάνισης από 28/04/20.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπως επίσης και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" Βούλας, όπου κατέληξε, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής.