Οικονομία

Θεοχάρης: Ευπρόσδεκτοι οι τουρίστες, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ελέω κορονοϊού, εστίασε ο Υπουργός Τουρισμού σε συνέντευξη του στο BBC.

«Το σημαντικό μέρος του σχεδιασμού μας είναι πώς θα επιτρέψουμε τα ταξίδια και πώς θα το κάνουμε με υπεύθυνο τρόπο», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στο ραδιόφωνο του BBC. Παράλληλα, επεσήμανε πως «Η Ελλάδα έχει επιδείξει ηγετική ικανότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης».

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ελέω κορονοϊού, ειδικά στο σκέλος των μεταφορών, σε συνέντευξη του στον δημοσιογράφο Justin Webb.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:

Εισαγωγή δημοσιογράφου BBC Justin Webb

Τι πρόκειται να συμβεί στην τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης, τι πρόκειται να συμβεί στις διακοπές που έχουν ήδη προγραμματίσει οι τουρίστες, 20% της Ελληνικής οικονομίας προέρχεται από τον τουρισμό. Αν κανείς δεν έλθει φέτος και δεν δαπανηθούν χρήματα οι επιπτώσεις θα είναι βεβαίως τεράστιες. Oι Υπουργοί Τουρισμού της Ευρώπης πραγματοποιούν συζητήσεις για το τι θα κάνουν, σήμερα και ένας από αυτούς, ο Χάρης Θεοχάρης που είναι ο Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας είναι στη γραμμή τώρα».

- Ποιο είναι το σχέδιο στο βαθμό που μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο, ποιο είναι το σχέδιο που θα θέλατε να υιοθετήσουν οι Υπουργοί Τουρισμού;



«Το ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά, πολύ - πολύ σημαντικό καθώς ξεκινάμε να συζητούμε την έξοδο από την κρίση - προφανώς διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο του κύκλου, αλλά όλοι μας αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα επανακινήσουμε τις μηχανές της οικονομίας-. Το σημαντικό μέρος του σχεδιασμού είναι πώς θα επιτρέψουμε τα ταξίδια και πώς θα το κάνουμε αυτό με υπεύθυνο βεβαίως τρόπο. Όλοι και ειδικότερα η Ελλάδα η οποία έχει επιδείξει ηγετική ικανότητα, στο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε αυτήν την κρίση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, καθώς αναλαμβάνουμε το ρίσκο να ανοίξουμε τμήματα και τομείς της οικονομίας».



- Για να το κάνουμε σαφές: Επιθυμείτε οι άνθρωποι να έλθουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι;



«Ναι, επιθυμούμε οι άνθρωποι να έλθουν στην Ελλάδα. Βεβαίως θα λάβουμε μέτρα προφύλαξης, όσον αφορά τις απαιτήσεις πριν από το ταξίδι καθώς επίσης στον τρόπο με το οποίο ταξιδεύουμε, στον τρόπο διαμονής, τις παραλίες κλπ, θα εφαρμοστούν κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Υποδεχόμαστε (Καλωσορίζουμε) τουρίστες για περισσότερο από πενήντα χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τη φιλόξενη διάθεση για την οποία είμαστε πασίγνωστοι».



- Τι λέτε λοιπόν στους Βρετανούς τουρίστες που θέλουν να κάνουν διακοπές και προσπαθούν να έλθουν στην Ελλάδα. Τι μπορείτε να τους πείτε για το πόσο ασφαλείς θα είναι;



«Όπως είπα επιδείξαμε ηγετική ικανότητα στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την υγειονομική πλευρά αυτής της κρίσης. Έχουμε πολύ πιο επίπεδη καμπύλη από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη ή ίσως και από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Δε θα αλλάξουμε τακτική όσον αφορά αυτό. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πολύ σημαντικές προφυλάξεις. Αλλά θα το κάνουμε αυτό επιτρέποντας ταυτόχρονα την οικονομική δραστηριότητα. Άρα θα πρέπει να νιώθει κανείς ασφαλής, η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα και από πολλές απόψεις πολύ πιο ασφαλής – λυπάμαι που το λέω- από τη δική σας χώρα».



- Ναι, και γι’ αυτό τον λόγο θα θέλετε πολύ και ο ελληνικός λαός θα θέλει πολύ να προστατευτεί από τους ανθρώπους που θα έρθουν. Και αναφερθήκατε στην κοινωνική αποστασιοποίηση στα θέρετρα. Θεωρείτε επίσης ότι οι άνθρωποι θα χρειαστεί να έχουν ένα αρνητικό τεστ στον κορωνοϊό, προτού επιβιβαστούν σε μια πτήση;



«Το συζητάμε αυτό με τους επιδημιολόγους μας αυτές τις μέρες. Και είναι πολύ πιθανό ότι θα τεθούν κάποιες προϋποθέσεις πριν το ταξίδι. Αλλά φυσικά αυτό θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ανησυχεί κανείς, όταν ταξιδεύει και όταν μένει στο εξωτερικό, ότι θα έρθει σε επαφή – όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό- με άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό».



- Άρα ένα από τα θέματα που συζητάτε – χωρίς να έχετε λάβει ακόμα αποφάσεις από ό,τι καταλαβαίνω - είναι κάποιος τρόπος ελέγχου των ανθρώπων πριν αποβιβαστούν σε μια πτήση.



«Ναι. Και ελπίζουμε επίσης ότι, μέχρι να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος - κάτι που φυσικά θα γίνει πολύ αργότερα από κανονικές εποχές –, η τεχνολογία της υγείας θα έχει βρει καλύτερες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Καλύτερα τεστ, πιο ακριβή και οικονομικά επίσης».



- Είχαμε μια πολύ ωμή προειδοποίηση από τον πρόεδρο της Ryanair πρόσφατα, ο οποίος είπε ότι εάν υπάρξει επιβολή κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσα στα αεροσκάφη, τότε θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την αγορά, δεν θα είναι σε θέση να την εφαρμόσουν. Μελετάτε επίσης στις συζητήσεις που κάνετε το πώς να μεταφέρετε τους ανθρώπους με ασφάλεια στα ταξίδια τους ανά την Ευρώπη;



«Ναι, αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανόνες για κάποιον που ταξιδεύει, ώστε να επιτρέψουμε λίγο περισσότερη ευελιξία στη διάρκεια του ταξιδιού. Ξέρετε, υπάρχει η άποψη που λέει ότι το είδος των κανόνων που κανονικά χρησιμοποιούμε στις δημόσιες μεταφορές, για παράδειγμα στο μετρό, είναι κανόνες που πρέπει να επεκτείνουμε στις αερομεταφορές, στα αεροπλάνα».



- Μιλάτε λοιπόν για μάσκες και τήρηση αποστάσεων, όχι απαραίτητα για λιγότερους επιβάτες μέσα στο αεροπλάνο.



«Ναι, χωρίς να υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες, με την έννοια ότι οι ειδικοί θα προβούν σε προτάσεις και λύσεις, ναι, αυτός είναι ένας από τους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό».



- Εάν όμως δεν το αντιμετωπίσουμε, και εάν δεν αντιμετωπιστεί, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι τεράστιες, έτσι δεν είναι;

«Ασφαλώς, και δεν είναι μόνον οι επιπτώσεις για την Ελλάδα αλλά οι επιπτώσεις για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο Τουρισμός είναι το 10% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η Ευρώπη είναι η πιο αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή του κόσμου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και φυσικά υπάρχει ένας αριθμός άλλων βιομηχανιών που εξαρτώνται από τον τουρισμό για την προμήθεια απαραίτητων προϊόντων και υλικών. Επομένως, πρόκειται για ζήτημα που δεν αφορά μόνον τις οικονομίες του Νότου, αλλά την Ευρώπη στην ολότητά της».