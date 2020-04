Πολιτική

Τσίπρας: το σχέδιο Μητσοτάκη θα φέρει τεράστια ύφεση και... εκλογές

«Το σχέδιο Μητσοτάκη θα φέρει τεράστια ύφεση, ανεργία, λουκέτα και εν τέλει εκλογές με απλή αναλογική, που θα είναι η ευκαιρία για μια άλλη, προοδευτική κυβέρνηση, που θα μας βγάλει από τη κρίση όρθιους», εκτίμησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πηγές από την Κουμουνδούρου κατά την εισήγησή του στο ΠΣ ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε:

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν έχει υιοθετήσει τη λογική του προγράμματός μας για εμπροσθοβαρή και οριζόντια μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά αντιθέτως αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για να προωθήσει μία σκληρά αντιλαϊκή ατζέντα προς όφελος μίας μικρής επιχειρηματικής ελίτ.

Αυτό το σχέδιο θα φέρει όμως τεράστια ύφεση, ανεργία και χιλιάδες λουκέτα στην αγορά. Αυτή η εξέλιξη δεν θα είναι ένα φυσικό φαινόμενο.

Η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση σε όλη την Ευρώπη και αυτό θα έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη.

Με αυτά τα δεδομένα, οι πρόωρες εκλογές όσο και αν οι συνθήκες δεν τις ευνοούν ούτε τις επιτρέπουν, ίσως να καταστούν αναπόφευκτες, δεδομένου ότι αυτό που έρχεται με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, καμία κυβέρνηση δε θα μπορούσε να το δικαιολογήσει.

Ωστόσο, οι εκλογές με απλή αναλογική θα είναι ταυτόχρονα και η ευκαιρία για τη διαμόρφωση προοδευτικής πλειοψηφίας και κυβέρνησης συνεργασίας πάνω σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανασυγκρότησης, με την εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όρθια και με έναν νέο ρόλο για το κοινωνικό κράτος και το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε εντατικά για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις προγραμματικών συγκλίσεων και διεργασιών για τη διαμόρφωση μίας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα αναλάβει να προωθήσει ένα προοδευτικό σχέδιο ανόρθωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα- Ζινγκαρέτι Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας (PD), Νικόλα Ζινγκαρέτι για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Κατά τη συνομιλία τους, ο κ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ μέτωπο για τη θέσπιση ευρωομολόγου το ταχύτερο δυνατόν και για τη δημιουργία ενός ισχυρού Ταμείου Ανάκαμψης, που να βασίζεται σε επιχορηγήσεις και όχι σε δανεισμό. Συμφώνησαν δε, στην ανάγκη οι ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης της κρίσης σε βάρος εργαζομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, συμφώνησαν στην αναβάθμιση των επαφών των οικονομικών επιτελείων των δύο κομμάτων κατά την επόμενη περίοδο.